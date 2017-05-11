11.05.2017 14:58:07

Anıtpark ot festivali için hazırlandı

Anıtpark Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için hazırlandı. Geleneksel hale getirilen festivalin 12-13 ve 14 Mayıs tarihleri arasındaki programı Anıtpark'da sürdürülecek.

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Anıtpark Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için hazırlandı. Geleneksel hale getirilen festivalin 12-13 ve 14 Mayıs tarihleri arasındaki programı Anıtpark'da sürdürülecek.Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali Düzce Üniversitesi'nde iki gün boyunca yapılan çalıştayların ardından, Anıtpark programı ile sürdürülecek. Festivalin Anıtpark programı 12 Mayıs tarihinde saat 10,00'da ürün stantların açılışı ile başlayacak. Program daha sonra saat 18,30'da Karadeniz Halkoyunları ile devam edecek. Saat 19,30'da çocuklar keman grubu saat 20,00'de yerel müzik grubu, İbrahim Kaynar ve Grup Rapsodi sahne alacak. Saat 21,30 da ise Deniz Toprak konseri başlayacak.