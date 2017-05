07.05.2017 10:55:54

Anestezide hava yolu açıklığı hayati önem taşıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun, ameliyatlarda anestezi uygulamaları açısından hava yolu açıklığının sağlanması ve korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek, zor hava yolu kontrolü düşünülen hastaların deneyimli personele sahip tam donanımlı hastanelere gitmeleri gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun, kilolu, boynu kalın ve kısa, ağız açıklığı yeteri kadar sağlanamayan, boyun hareketleri kısıtlı olan hastalarda ve hastanın bazı anatomik özelliklerine de bağlı olarak hava yolu açıklığını sağlamakta çok deneyimli anestezistlerin de zorlanabileceğini kaydetti."Hava yolu kontrolünü sağlamak hayati önem taşıyor"Hava yolu kontrolünü sağlamanın hayati önemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun, "Anestezi uygulamalarında kullandığımız ilaçlarla, hasta kendi kendine solunumunu kontrol etme yeteneğini kaybeder. Bu aşamada kontrol anesteziste geçer. Eğer bir hastada hava yolu açıklığını sağlamaz veya korunamazsa başta beyin olmak üzere birçok hayati organda kalıcı hasar, hatta ölüm gibi ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Hayati önemi çok büyüktür. Hastanın zor hava yolu kontrolü öyküsü (daha önceki anestezi uygulamalarında hava yolu kontrolü ile ilgili sorun yaşaması), ameliyat öncesi anestezi ön değerlendirmesinde böyle bir sorunla karşılaşılabileceği düşünülürse, hastaya mutlaka bu konuda çok deneyimli kişilerin olduğu bir anestezi ekibi müdahale etmelidir. Sadece deneyim de yetmeyebilir. Hasta, deneyimli kişiler ve alternatif yöntemlerin kullanılabileceği malzeme ve cihazların olduğu merkezlere yönlendirilmeli, hastanın anestezi uygulaması orada olmalıdır" dedi."Hastalar deneyimli personele sahip tam donanımlı hastanelere gitmeli"Hava yolunun zor olabileceği durumlarda dakikaların önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uzun, "Eğer hava yolu açıklığını sağlayamıyorsak 3-5 dakika içinde hastada bir beyin hasarı, hayati organlarında kalıcı hasar olabileceği hatta ölümle sonuçlanabileceği unutulmamalı. Bu nedenle hastalar, anestezi konusunda eğitimli, deneyimli personele sahip ve bunun yanında farklı yöntemlerin uygulanabileceği malzeme ve cihazların olduğu merkezlere gönderilmelidir. Hastanın hayatı açısından çok önemlidir" diye konuştu."Hastanemiz her türlü imkana sahip"NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olarak oldukça büyük bir klinik olduklarını belirten Uzun, "Hastanemiz her türlü imkana sahip ve 24 ameliyathane ile hastalarımıza hizmet veriyoruz. Her türlü ameliyatı yapabilecek yetenekli, deneyimli, bu konuda özel eğitim görmüş öğretim üyelerimiz var. Sadece hava yolu açısından değil diğer gerekli olan tüm malzeme ve cihazlarımız hastanemizde mevcut. Ayrıca Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı olarak, Yoğun Bakım Bilim Dalı 14 yatağı ile, Algoloji Bilim Dalı poliklinik ve servisi ile hizmet vermektedir. Endoskopik işlemler, radyoterapi uygulamaları, MR görüntüleme gibi ameliyathane dışındaki hastaları rahatsız edici, ağrılı, sakinleştirme ve anestezi uygulaması gereken tüm teşhis ve tedavi hizmetleri anabilim dalımız tarafından oluşturulan 3 ayrı ekip ve modern cihazlar eşliğinde konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Hastalarımız iyi hazırlanırsa ve birlikte bir ekip olarak bu işi yürütürsek herhangi bir sorun olmadan hastalarımızı evlerine göndermeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu."Asistanlarımız alternatif yöntemleri tek tek uyguladı"Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olarak, hava yolu yönetimi kursu gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Anestezi derneğimiz yılda birkaç kez hava yolu yönetimi kursları düzenlemekte. Fakat bizim her asistanımızı bu kurslara gönderme şansımız yok. Kendi kliniğimizde, ana bilim dalı öğretim üyelerimizle birlikte asistanlarımıza böyle bir kurs vermeyi planladık. Ameliyat öncesi hastanın, hava yolu açıklığı açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, bir zorlukla karşılaşıldığında hangi alternatif yöntemlerin uygulanabileceğini anlattık. Aynı zamanda her asistanımıza maket üzerinde bu yöntemleri tek tek uygulattık" ifadelerini kullandı.