02.03.2017 15:17:37

ANESİAD Yönetim Kurulu KAYSO'yu ziyaret etti

olan Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Başkanı Veysel Tüfekçi ile Yönetim Kurulu üyeleri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

olan Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Başkanı Veysel Tüfekçi ile Yönetim Kurulu üyeleri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ziyaret etti.Kayseri ANESİAD ile ilgili bilgi veren Başkan Veysel Tüfekçi, toplam iş hacminin 500 Milyon TL'yi bulduğunu, yıllık yapılan anketlerle üyelerin hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunun tespit edilerek bu alanlarda çalışma yapıldığını söyledi.Kayseri'de ihtiyaç duyulan 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin etüd çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayso Başkanı Büyüksimitçi de, kentte devam eden istihdam seferberliği sayesinde şu ana kadar 9 bin istihdamın gerçekleştiğini kaydetti. Söz konusu rakamın 25 bini geçeceğini dile getiren Başkan Büyüksimitçi, her işletmenin kapasitesi ölçüsünde bu seferberliğe destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.