18.02.2017 10:32:09

Android tabanlı resmi mobil uygulaması ADÜ'de hizmetine giriyor

Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) android tabanlı resmi mobil uygulaması hizmetine giriyor.

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Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) android tabanlı resmi mobil uygulaması hizmetine giriyor.ADÜ resmi mobil uygulaması olan ADUMOBİL, ADÜ ailesinin hizmetine girerek üniversite olanaklarına daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak. ADÜ, ADUMOBİL ile tüm otomasyonlarını mobil cihazlara taşıyarak öğrenciler ve personeline üniversiteyle ilgili tüm bilgilere anında ulaşabilmesine olanak tanıyacak. Bununla beraber ADUMOBİL ile yer ve zaman kavramlarını da değiştiren ADÜ, tüm kullanıcıların diledikleri yer ve zamanda üniversitenin sunduğu imkânlardan faydalanarak sunulan hizmetleri daha verimli kullanmalarına fırsat verecek.ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubunca "Adnan Menderes Üniversitesi Android Mobil Uygulaması" olarak geliştirilen ADUMOBİL, Google Play'de "Adnan Menderes Üniversitesi ADUMOBİL" araması ile ya da https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adu.mobil linkinden direk uygulamaya ulaşıp indirilebiliyor.Öğrenciler, akademik ve idari personel için geliştirilen ADUMOBİL uygulamasının ilk versiyonunda ADÜ'den yapılan duyurular, haberler, yemek listesi, üniversite yerleşkesindeki akademik ve idari birimlerin konumlarının harita üzerinde görüntülenebileceği, ADÜ birimleri ulaşım bilgileri, anlık bildirim ve ileti alma, görüş-öneri-talep bildirimlerinde bulunabilme, akademik takvim gibi sekmeler bulunuyor. Öğrenciler ADUMOBİL uygulamasıyla ders başarı ve sınav notlarını görüntülerken, haftalık-saatlik ders programı, sınav takvimi ve programını görebilecek, derslik-şube konum bilgilerine harita üzerindenulaşabilecek, kütüphane borç bilgisini sorgulayabilecek. Öğrencilerin yanı sıra üniversite öğretim elemanları ve idari personelinin de bir çok ihtiyacına cevap veren ADUMOBIL uygulamasıyla personel özlük ve izin kullanım bilgilerine ulaşabilirken, öğretim elemanları ayrıca haftalık-saatlik ders programını ve F1 formu özetibilgilerini de görüntüleyebilecek.Tüm hakları ADÜ'ye ait olan ve https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adu.mobil adresinden ulaşılabilen ADUMOBIL uygulamasının, önümüzdeki günlerde geliştirilecek yeni versiyonlarında öğrenciler ve personelin ihtiyaçları göz önüne alınıp planlanan diğer özellikler de eklenerek IOS (Iphone-Ipad) cihazlar için de geliştirme yapılacak.