02.05.2017 22:33:32

'Anayurda Hasret Türküler/Misak-ı Milli' konseri

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konsere, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezince düzenlenen "Anayurda Hasret Türküler/Misak-ı Milli" konserine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Avcı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'nin en son yayınladığı "Misak-ı Milli Özel Sayısı" eserinin Türk tarihi açısından önemine değindi.

Bir üniversite çatısında yapılabilecek çalışmanın bir merkez tarafından ortaya konulmasının takdiri hakettiğini belirten Avcı, "Misak-ı Milli davasının tarih, coğrafya ve siyaset boyutunu özel sayıda 111 bilim adamımız, siyasetçimiz, kültür adamımız, tarihçi, araştırmacı ve uzmanlar kaleme aldı. Bugün burada bu konunun sadece bir ilim ve siyaset meselesi olmadığını aynı zamanda sınır tanımayan türkülerin de göstereceği üzere aynı zamanda derin bir kültür davası olduğunu hep birlikte idrak edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunca verilen konsere, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da katıldı.