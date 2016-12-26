27.12.2016 08:48:08
Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi. Komisyon üyeleri, tasarı maddelerini görüşmeye devam ediyor.
(Onur Emre Durak / İHA)
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