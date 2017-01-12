SON HABERLER
Alkollü sürücü, polisten kaçarken inşaata uçtu
Başkent'te akraba cinayeti: 2 ölü
Gaziosmanpaşa'da taksiciye silahlı saldırı
Anayasa değişiklik teklifinin 8. Maddesi 340 oyla kabul edildi
ABD Senatosunda elektrikler kesildi, akıllara Rusya geldi
Türkiye'den ilk açıklama: Yunanistan, adaları satışa mı çıkarıyor?
Trump'ın CIA Direktörü adayı 'waterboarding'e karşı
Trump'ın CIA Direktörü adayı Pompeo'den siber saldırı açıklaması
ABD'den Suriye açıklaması: Çözüm sürecinde herkes dinlenmeli
Şam'da patlama!
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
13.01.2017 03:21:06
Anayasa değişiklik teklifinin 8. Maddesi 340 oyla kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 340 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 340 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 8. Madde üzerinde 481 oy kullanıldı. Buna göre 340 kabul, 135 ret, 5 boş, bir geçersiz oy kullanıldı.
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
YORUMLAR
Türk Kızılayı’na İBB’den destek
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyası ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
12.01.2017 22:44:44
PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan sığınakta şişme bot, can yeleği, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
12.01.2017 20:42:42
Erdoğan'dan burnu kırılan vekile ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'lilerin saldırısında burnu kırılan Fatih Şahin'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
12.01.2017 20:26:57
Eski emniyet müdür yardımcısına FETÖ’den tutuklama
Aydın'da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat İkan tutuklandı.
12.01.2017 20:19:18
Çalıştığı dükkanı soyup kayıplara karıştı
Zeytinburnu'nda yaklaşık bir ay önce işe başladığı işyerinden hırsızlık yapan zanlı kayıplara karıştı.
12.01.2017 20:08:25
İBB’ye Görmez’den ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul’un eski ve yeni müftüleriyle birlikte İBB Başkanı Kadir Topbaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
12.01.2017 19:55:59
Merkel, Belçika'da protesto edildi
Aşırı sağcı Flamanlar, Almanya Başbakanı Merkel'i sığınmacı politikası nedeniye protesto etti.
12.01.2017 19:48:25
TİMETÜRK
SON
HABERLER
ABD Senatosunda elektrikler kesildi, akıllara Rusya g
Türkiye'den ilk açıklama: Yunanistan, adaları satışa
Trump'ın CIA Direktörü adayı 'waterboarding'e karşı
Trump'ın CIA Direktörü adayı Pompeo'den siber saldırı
ABD'den Suriye açıklaması: Çözüm sürecinde herkes din
Şam'da patlama!
HDP'den erken seçim açıklamalarına destek geldi
Bosna'da 'üniversitelerde cuma namazı kararı' tartışı
'Kıbrıs müzakereleri ömür boyu devam edemez'
Baykal'dan 'erken seçim' açıklamalarına cevap geldi
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs müzakereleri açıklaması: Bakanl
7. madde de kabul edildi
'Yunanistan çözüm istemiyor'
» ”40 Gün Cemaatle Sabah Namazı Kılmak”
» Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
» Karşı Cinsle Muhabbet Etmek İsteyen Gence Mektup
» Engelli Çocukların Dinî Yükümlülüklerini Soran Anneye Mektup
ÇOK OKUNANLAR
'Rus uçağını FETÖ düşürmedi'
'Bu sistem hakiki Başkanlık değil'
'FETÖ 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurdu'
Türkiye'ye 20 milyar dolar geliyor
'Gülen'le görüşmem Erdoğan'ın talimatıydı'
İbrahim Kalın'dan ABD'ye tepki: Bu bir şaka mı?
2017 daha zorlu bir yıl olacak: Trump'lı ABD, Rusya ve Çin...
Kaçırılan profesörlerden Trump’a çağrı: Ölmek istemiyoruz
Erdoğan'ın eski koruma müdürü tutuklandı
Suriye'de değişken ittifaklar ve Rusya'nın Hizbullah hayranlığı
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Alkollü sürücü, polisten kaçarken inşaata uçtu
Başkent'te akraba cinayeti: 2 ölü
Gaziosmanpaşa'da taksiciye silahlı saldırı
Anayasa değişiklik teklifinin 8. Maddesi 340 oyla kab
Adana'da bir cafe-bar yandı: 1 kişi dumandan etkilend
Denizli'deki darbe girişimi davasında 1 tahliye karar
Gaziantep'te akıl almaz kaza: 1 asker öldü, 2'si sağl
Giresun'da FETÖ/PDY'den 2 Avukata gözaltı
Aydın'da Gıda Zehirlenmesi, Öğrenci ve Öğretmenler Ha
'AGİT Konsey Toplantısı' düzenledi
Belediyeden gençlere kar keyfi
Tekirdağ'da kamyon devrildi
2016'nın 'En Beğenilenleri' ödüllerini aldı
SON YORUMLANANLAR
'Bacağımı CHP'li vekil ısırdı'
'FETÖ 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurdu'
'Bu sistem hakiki Başkanlık değil'
Yüksekdağ'a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
'Rus uçağını FETÖ düşürmedi'
Kütahya beyaza büründü
Soylu'dan CHP’ye 'kürsü' eleştirisi
Ümit Özdağ: Tarih Bahçeli'yi affetmeyecek
MHP Afyonkarahisar yönetimi görevden alındı
Kaymakama suikast hazırlığındaki saldırgan öldürüldü
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları