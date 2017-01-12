13.01.2017 03:21:06

Anayasa değişiklik teklifinin 8. Maddesi 340 oyla kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 340 oyla kabul edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi 340 oyla kabul edildi.TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 8. Madde üzerinde 481 oy kullanıldı. Buna göre 340 kabul, 135 ret, 5 boş, bir geçersiz oy kullanıldı.