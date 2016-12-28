28.12.2016 06:51:01

Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesinin de kabul edildiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Kabul edilen maddeye göre, TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in konuşması sırasında komisyonda tansiyon bir kez daha yükseldi.

'SİZ DAHA FÜHRERİNİZİ ELEŞTİREMİYORSUNUZ'

Metiner, konuşması esnasında CHP milletvekillerinden atılan laflara, "Sizin nereye biat ettiğinizi biliyoruz. Tek parti dönemine biat ediyorsunuz. Siz daha Führerinizi eleştiremiyorsunuz" dedi.

Mehmet Metiner'in bu sözlerine, CHP'liler tepki gösterdi. Metiner, "Atatürk'ü kastetmedim. Milli şeften kimin anlaşıldığı bellidir" diye konuştu.

Bu sözlerin ardından milletvekilleri arasında tartışma başladı. Metiner'in bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ı milletvekili arkadaşları tuttu. Akar ve Yalım, salondan çıkartılarak sakinleştirildi. 6. maddenin kabul edilmesinin ardından görüşmelere bugün saat 14.00'te devam edilmek üzere son verildi.

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