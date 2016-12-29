30.12.2016 03:37:06

Anayasa değişiklik teklifinin 18. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 18. maddesi kabul edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Anayasa değişiklik teklifi 18. maddesi kabul edildi.Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi 18. maddesi kabul edildi. Bu madde Cumhurbaşkanı'nın bütçe kanun teklifi vermesini sağlıyor.Cumhurbaşkanı bütçe kanı teklifini mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na geçici bütçe yapma yetkisi de tanınıyor.