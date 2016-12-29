29.12.2016 19:21:06

Anayasa değişiklik teklifinden 14 ve 15. maddeler çıkarıldı

Anayasa değişiklik teklifi metninden 14. ve 15. Maddeler çıkarıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Anayasa değişiklik teklifi metninden 14. ve 15. Maddeler çıkarıldı.TBMM Anayasa Komisyonunda çalışmalarına devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi metninden 14. ve 15. maddeler çıkarıldı. 14. maddedeki 'üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir' hükmü 9. maddeye aktarıldı. Ayrıca 15. madde de 11. maddeye aktarıldı.