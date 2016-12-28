28.12.2016 20:41:40

Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme

Anayasa değişiklik teklifi metninden çıkarılması öngörülen 15. maddedeki 'kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir' hükmü 9. maddeye eklenecek.

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Anayasa değişiklik teklifi metninden çıkarılması öngörülen 15. maddedeki 'kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir' hükmü 9. maddeye eklenecek.Anayasa değişiklik teklifindeki 15. maddenin teklif metninden çıkarılması öngörülürken, 15. maddedeki 'Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir' hükmü 9. maddede bulunan Cumhurbaşkanı'nın yetkileri maddesine eklenecek.