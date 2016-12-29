SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Anayasa değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi (2)
30.12.2016 07:09:37

Anayasa değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi (2)

Anayasa değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi (2)

Anayasa değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi (2)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Arda Turan Çin'e mi gidiyor?
Arda Turan Çin'e mi gidiyor?
Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan, Çin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
30.12.2016 00:03:06
Erdoğan'dan, Kahraman'a ziyaret
Erdoğan'dan, Kahraman'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
29.12.2016 23:16:32
İZBAN’da bomba paniği
İZBAN’da bomba paniği
İzmir'in Konak ilçesinde İZBAN geçiş güzergahı yakınında 10 metre arayla cadde üzerine bırakılan 2 tüp paniğe neden oldu.
29.12.2016 23:10:25
Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.
29.12.2016 21:21:56
Erdoğan'a hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'a hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
Fırat Üniversitesinde, final sınavında sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen öğretim görevlisi açığa alındı
29.12.2016 21:12:17
Galatasaray 3 ismi yolluyor
Galatasaray 3 ismi yolluyor
Sarı-kırmızılı kulüp, Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Chedjou ile sözleşmelerinin feshi için anlaştı.
29.12.2016 21:05:50
İSKİ'den 'su kesintisi' uyarısı
İSKİ'den 'su kesintisi' uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabildiğini bildirdi.
29.12.2016 20:50:33
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Rejim Halep'te yağmaya başladı
Rejim'den ateşkes açıklaması!
Rejim'den ateşkes açıklaması!
İstanbul'daki elektrik kesintileri ile alakalı ilk açıklama geldi
İstanbul'daki elektrik kesintileri ile alakalı ilk açıklama geldi
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
'Özgürlük vaadiyle geldi, zulme ortak oldu'
'Özgürlük vaadiyle geldi, zulme ortak oldu'
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
'Kılıçdaroğlu ve CHP boğazına kadar FETÖ'ye battı'
'Kılıçdaroğlu ve CHP boğazına kadar FETÖ'ye battı'
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları