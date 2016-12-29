30.12.2016 06:01:52

Anayasa değişiklik teklifi 20. maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi 20. maddesi kabul edildi.

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Anayasa değişikliği teklifi 20. maddesi kabul edildi.Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. 20. maddede yapılan değişiklik şu şekilde,"Kanunun yayın tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer Kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Yasama dönemi milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır."