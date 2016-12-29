29.12.2016 21:57:10

Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

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Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi. Teklifin 16. maddesine göre, 'Disiplin Mahkemeleri dışında Askeri Mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli Askeri Mahkemeler kurulabilir' hükmü yer alıyor.