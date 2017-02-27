28.02.2017 01:37:43

'Anayasa değişikliği siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı bitirecek'

AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel:- '(Halk oylaması) Türkiye'nin daha demokratik olması, siyasi istikrarının temini, koalisyon riskinin ortadan kalkması, siyasi istikrarsızlığın ortadan kalkması ve engellenmesi için ve devamında ortaya çıkan ekonomik istikrarsızlıkların da artık Türkiye'nin önüne çıkmaması için çok önemli bir adım'

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine dikkati çekerek, "Türkiye'nin daha demokratik olması, siyasi istikrarının temini, koalisyon riskinin ortadan kalkması, siyasi istikrarsızlığın ortadan kalkması ve engellenmesi için ve devamında ortaya çıkan ekonomik istikrarsızlıkların da artık Türkiye'nin önüne çıkmaması için çok önemli bir adım." dedi.

Karayel, İngiltere'deki temaslarına ilişkin, ülke siyasetinin kalbinin attığı başkent Londra'daki tarihi parlamento binasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili İngiltere'deki seçmenlerle bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirten Karayel, "Çok değişik fikirler ortada. Bir kısmı bilgiye dayanmayan kanaatler ortada. Onların giderilmesi, doğrunun anlatılması için çalışma ve çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karayel, söz konusu referandumun Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerini aktaran Karayel, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte ele aldığımızda, Türkiye'deki statükonun ve geçmişte maalesef AK Parti iktidarı dönemindeki muhtırayı da dikkate aldığımız zaman, neredeyse 10 yıldan daha kısa bir sürede, sürece müdahale çabalarını görüyoruz. Bu bürokratik oligarşinin Türkiye'de ortadan kaldırılması, milli idarenin sisteme ve yönetime tam şekilde yansıtılması ve bundan sonra darbelerin ve darbe girişimlerinin engellenmesi için çok önemli bir adım. Türkiye'nin daha demokratik olması, siyasi istikrarının temini, koalisyon riskinin ortadan kalkması, siyasi istikrarsızlığın ortadan kalkması ve engellenmesi için ve devamında ortaya çıkan ekonomik istikrarsızlıkların da artık Türkiye'nin önüne çıkmaması için çok önemli bir adım."

Milletvekili Karayel, 16 Nisan öncesi kampanya kapsamında çalışmalarının etkili bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Sonuçta kararı milletin vereceğini söyleyen Karayel, "Milli irade ne derse o olacak. 'Evet' diyenler de 'hayır' diyenler de kendi fikirlerinin kabul görmesi için çalışıyor. Burada, demokratik standartların işletilmesi, insanların fikirlerine saygı duyulması, zorlamalardan ve aşırılıklardan kaçınılması çok önemli. Bu bir parti oylaması değil, bir referandum. Anayasaya desteğiniz varsa 'evet' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni dönem

Karayel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından İngiltere'nin erkenden tepki veren ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden bir ülke olduğunu hatırlattı.

İngiltere'nin diplomasi, devlet ve demokrasi tecrübesiyle demokrasinin nasıl işlediğini ya da ne şekilde işlemez hale getirildiğini çok iyi bilecek düzeyde olduğunu anlatan Karayel, "Dolayısıyla Türkiye'nin karşılaştığı darbe girişimi neticesinde ilk tepkiyi verdi. Bunun için bir kez daha İngiltere'ye desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Karayel, İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen ay sonundaki Türkiye ziyaretinde çok önemli anlaşmalar imzalandığına değindi. Bunun da Türkiye'nin İngiltere ile olan ekonomik ilişkilerinin gelişmesi anlamında çok önemli olduğunu kaydeden Karayel, "Türkiye'nin önem verdiği teknoloji geliştirme konusunda İngiltere'nin bize desteğini göstermesi açısından çok önemli. İki ülkenin yakınlaşması açısından son derece önemli. Bunun devamının geleceğine inanıyoruz." yorumunu aktardı.

"Brexit" olarak adlandırılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karayel, bu çerçevede Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem açıldığını, kısa sürede daha fazla yakınlaşmanın olacağını belki yeni anlaşmalar imzalanacağını umduğunu sözlerine ekledi.

- Panelde halk oylaması sürecini anlattı

Milletvekili Karayel, Londra'daki temasları kapsamında ayrıca Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) İngiltere Şubesi tarafından Liberal Demokrat Partili Lord Qurban Hussain'in ev sahipliğinde parlamento binasında yapılan "Türkiye'de Referandum Süreci ve Gelecekteki Türkiye-İngiltere İlişkileri" başlıklı panele katıldı.

Panelde katılımcıları halk oylaması süreci hakkında bilgilendiren Karayel, anayasa değişikliğinin neleri içerdiğini detaylandırdı ve konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Karayel, İngiltere'deki temasları kapsamında bugün de Londra'da yerleşik Türk toplumuyla bir araya gelerek, seçmenlere referandumla ilgili bilgi aktarımında bulunacak.