25.01.2017 02:49:45

Anastasiadis'ten müzakereler için garantörlük mesajı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, müzakereler için gatantörlük mesajı verdi...

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne hitap eden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, müzakerelerde garantörlük konusunun belirleyici rol oynayacağının altını çizerek, "Bugün yaşadığımız sorunların kaynağında garantörlük anlaşması yatıyor" dedi.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla 20 aydır yeni bir çabanın söz konusu olduğuna ve belli bir ilerleme sağlandığına vurgu yapıp, buna rağmen bazı alanlarda görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirten Anastasiadis, "Askeri garantörlük gerekli değil" dedi.

Mevcut durumun 1960 ya da 1974'teki durumdan farklı olduğunu söyleyen Anastasiadis, Türk askeri varlığının adada kalması halinde bunun Rumlar açısından sürekli bir tehdit oluşturmayı sürdüreceğini ifade etti.

Rumların 2004'teki referandumda reddettiği Annan Planı'ndan çıkarılan dersin, 'çözümü üçüncü tarafların bulamayacağı' olduğunu belirten Anastasiadis, Türkiye'nin yapıcı tekliflerle gelmesi halinde Avrupa değerleri ve ilkeleriyle uyumlu bir çözüm bulunmasının mümkün olduğunu söyledi.

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