11.07.2017 18:06:32

Anastasiadis'tan flaş Türkiye açıklaması!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Türkiye'nin adadaki askeri varlığına son vermesi halinde müzakerelerin yeniden başlayacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, geçen hafta İsviçre'de başarısız olan görüşmelerinin ardından, Türkiye'nin adadaki askerlerini çekmesi ve müdahale hakkından vazgeçmesi koşuluyla sorunları yeniden müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi.

Anastasiadis, Atina'da yaptığı basın toplantısında, "Kıbrıs Rum tarafı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından belirlenen parametreler çerçevesinde bir çözüm için görüşmelere hazırdır" dedi.

Görüşmeler sırasında Türkiye'nin, hem müdahale hakkı hem de askerlerinin Kıbrıs'taki varlığı konusunda esnek olabileceği izlenimi verdiğini ancak bu pozisyonunu yazılı olarak taahhüt etmediğini ifade eden Anastasiadis, adanın kuzeyindeki Türk askerlerinin belirlenecek bir takvim çerçevesinde tamamen geri çekilmesi ve Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahaleden vazgeçtiğine dair taahhüdüne dayanan bir anlaşma için görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümü için; Kıbrıs Türk ve Rum tarafları ile İngiltere, Yunanistan ve Türkiye İsviçre'deki Crans-Montana kasabasında 10 gün süren müzakereler yürütmüş, bu görüşmeler 7 Temmuz'da başarısızlıkla sona ermişti.