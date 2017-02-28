28.02.2017 18:40:30

Anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi

Sungurlu itfaiyesi, yangın tehlikelerine karşı bilinç oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

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Sungurlu itfaiyesi, yangın tehlikelerine karşı bilinç oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verdi.İtfaiye merdivenine bindirilen ve kask taktırılan minik öğrencilere tatbikat yaptırıldı. Şehit Yasin Keyvan Anaokulundaki eğitim ve tatbikatta, sirenler çalınarak öğrencilere yangında neler yapmaları gerektiği ve ateşle şaka olmayacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.İtfaiye Amiri Eşref Bayav, çocukların bu yaşta itfaiyenin ne olduğunu öğrenmeleri ve yangının tehlikelerini algılamalarının çok önemli olduğunu söyledi. Verdikleri eğitimde, yangın çıkan bir evde çocukların ne yapması gerektiğini anlattıklarını dile getiren Bayav, "Minik yavrularımızla ufak bir yangın tatbikatı yaptık. Onlara itfaiye aracını tanıttık. Çocuklarımızın yangın konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Allah göstermesin bir evde yangın çıktığında en ufak çocuğun rolü de çok önemlidir. İtfaiyenin ne yaptığını ve nasıl çalıştığını anlayan çocuk bizim için artık gönüllü ufak bir itfaiyeci erimizdir. Çünkü, gördüğü yangın karşısında yapacağı ilk şey telefona sarılıp 110'na nasıl bilgi vereceğini anlattık. Bu da bizim için çok önemlidir. En önemlisi çocukların yangından uzak durması gerektiği ve ateşle oyun olmayacağını öğrettik" dedi.