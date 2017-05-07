07.05.2017 12:26:07

Anaokulu öğrencileri büyüledi

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki anaokulu öğrencilerinin yıl sonu merasimi aileleri ve yakınları tarafından büyük ilgi gördü.

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Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki anaokulu öğrencilerinin yıl sonu merasimi aileleri ve yakınları tarafından büyük ilgi gördü.Minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları etkinlikleri davetlilerin büyük beğenisini topladı. Vatan ve Millet sevgisinin ön planda olduğu Türk Bayrakları ile yapılan gösteri büyük alkış aldı. Minik öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiği söyledi.Çalışmalarda emeği geçen öğretmen ve idarecileri katlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve İvrindi Belediye Başkan Vekili Selahattin Akgedik, ödüller verdi.