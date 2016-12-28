28.12.2016 23:55:18

Anaokulu geri döndürmek için çalışacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ve velileri ilçe genelinde bir çevre bilinci oluşturmak, çevresel konularda bilgi edinmelerini sağlamak, geri dönüşüm bilinci ile çevreye zararlı atıkların tekrar kazanılmasını sağlamak için bir proje başlattı.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ve velileri ilçe genelinde bir çevre bilinci oluşturmak, çevresel konularda bilgi edinmelerini sağlamak, geri dönüşüm bilinci ile çevreye zararlı atıkların tekrar kazanılmasını sağlamak için bir proje başlattı.Eko-Okullar Projesi'nin okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program olduğu açıklandı. Katılımcı yaklaşımla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edindikleri hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol aldıkları belirtildi. Eko-Okullar Projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırmak için atık kağıt toplama, atık pil toplama gibi kampanyalar başlatarak velilere duyurulduğu, okulda tutumlu olmak, su ve elektrik israfını önlemek, geri dönüşüm materyallerini kullanarak okul bütçesine katkı sağlayan çalışmaların yapıldığı vurgulandı. Projeyi bir eylem planı çerçevesinde okulun aylık olarak yapacağı çalışmaların yer aldığı, aylık çalışmalarda her ay temiz ve düzenli sınıfın seçiminin yapıldığı, düzenli sınıfa Türk bayrağı ve çevreci kamyon ödülü vererek çevreci öğrencilerin ödüllendirildiği belirtildi.Eko-Okullar Projesi'nin Ekim ayında başladığı, 2 yıl boyunca devam edeceği, bu süre içinde çevre bilinci, çöp atık ve geri dönüşüm konuları işleneceği, hedef kitlenin öğrenciler, veliler ile tüm ilçe halkını bu konuda bilinçlendirmek ve desteklenmesinin sağlamak olduğu ifade edildi.