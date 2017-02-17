18.02.2017 10:31:46

Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol çeyrek final müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış töreni ile başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış töreni ile başladı.Bilecik İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında mücadele edecek 15 ilden gelen 360 sporcu, antrenörler ve spor severler katıldı.Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara hitaben yaptığı açılış konuşmasında, "Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği, 'İnsanı Yaşatki Devlet Yaşasın diyen' Şeyh Edebali'nin diyarı Ertuğrulgazi'nin sancağı olan Bilecik'imizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Anadolu Yıldızlar Ligi, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması gibi hedefler doğrultusunda 15 Branş 81 İl ve 25 bin sporcunun katılımı ile oluşturulmuş çok büyük bir organizasyon. Hentbol gibi güzel bir branşa gönül verdiğiniz için öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Düzenli ve disiplinli çalışmalar sonucu bu güzel branşı en güzel şekilde temsil edeceğinize ve ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracağınıza, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracağınıza can-ı gönülden inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyorum. Sağ salim geldiğiniz Bilecik'imizden yine sağ salim illerinize dönmenizi diliyorum. Müsabakalarda görev alan tüm hakemlerimize, antrenörlerimize ve ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum' dedi.Renkli görüntülere sahne olan açılış töreni, çeşitli illerden gelen sporcuların çekişmeli maçları ile devam etti.