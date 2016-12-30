30.12.2016 12:28:57

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan 'Yeni Yıl Konseri'

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlediği 'Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri', Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Balo Salonunda dinleyiciyle buluştu.

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlediği "Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri", Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Balo Salonunda dinleyiciyle buluştu.Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın Şefi Murat Sümer yönetimindeki orkestraya; gitarda Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Arş. Gör. Emre Ünlenen, solist olarak ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Tülay Uyar eşlik etti. Konsere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğretim elemanları ve müzikseverler katıldı.Konserde, J. Rodrigo'dan "Concierto de Aranjuez Allegro Con Spirito, Adagio, Allegro Gentile", W.A Mozart'tan "Le Nozze Di Figaro Ouverture", J.G. Puccini'den "O Mio Babbino Caro", E. Kalman'dan Klagne Der Heimat (Die Csardasfürstin)", J. Brahms'dan "Hungarian Dance No.1, Hungarian Dance No.5", A. Lara'dan "Granada", L. Bernstein'den "I Feel Pretty (West Side Story)", F. Sartori'den "Con Te Partiro" eserleri seslendirildi.