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Anadolu Üniversitesi'nde 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' projesi tanıtıldı
27.01.2017 18:23:28

Anadolu Üniversitesi'nde 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' projesi tanıtıldı

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Anadolu Üniversitesinin de paydaşlarından biri olduğu 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım Projesi' ile ilgili bir konferans düzenlendi.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Anadolu Üniversitesinin de paydaşlarından biri olduğu "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım Projesi" ile ilgili bir konferans düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen etkinliğe, Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra pek çok davetli katılım gösterdi. Konferansta, proje hakkında bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de acil durumların sıklıkla meydana geldiğini belirtti. Doğal afetlerin oluşumu engellenemese bile, alınacak tedbirlerle sonuçlarının en az zararla atlatılabileceğini söyleyen Bayar, "Afetlerin çok kısa zamanda meydana gelmesi, başladıktan sonra engellenememesi afet öncesi birtakım önlemler almamızı zorunlu kılmaktadır. Afetlere dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla AFAD başkanlığınca ilan edilen eğitim seferberliği çalışmalarımızda ilimizde yaklaşık 50 bin öğrenci, 12 bin yetişkine eğitim vermiş bulunmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde on beşi yani 785 milyon kişi, TUİK verilerine göre ise ülkemizde 4 milyon kişi ilimizde ise yaklaşık 42 bin kişinin en az bir engeli olduğu bildirilmektedir. Fiziksel, görme ve işitme engelli vatandaşlarımız için kolay erişilebilen afet eğitim modülü oluşturarak engelli vatandaşlarımızı afet ve acil durumlar karşısında kimseye ihtiyaç duymadan kendi güç ve yeteneklerinin farkına vararak afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bireyler haline gelmesini sağlamaktır. Pozitif ayrımcılık yaparak toplumun tamamına afet ve acil durumlara hazırlamak için yürütmekte olduğumuz bu projede engelli vatandaşlarımızı daha yakından tanımaya ve anlamaya ihtiyaç duymaktayız. Projemizde bu güne kadar bizden hiçbir desteği esirgemeyen Anadolu Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ekibine teşekkür eder ve saygılarımı arz ederim" şeklinde konuştu.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik ise, hazırlanan proje hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir projenin hazırlanmasında emeği geçen herkesi gönülden kutladığımı ifade etmek istiyorum. Bir afet anında engelsiz insanların bile ne kadar zorda kaldığı düşünüldüğünde projenin önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onlarına afet ve acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmak, karşılaşabilecekleri afet ve acil durumlar karşısında kendi güçlerinin farkına varmalarını ve sorun çözme kapasitelerini arttırmak şüphesiz çok önemli. Bunları gerçekleştirebilirsek engelli kardeşlerimizin toplumla daha fazla bütünleşmesini sağlayacak, onların geleceğe umutla bakan bireyler olarak toplumsal sorumluluk almalarına da öncülük etmiş olacağız diye düşünüyorum."

"Temel ilkemiz, engelliler adına değil onlarla birlikte başarmak ve engellerin üstesinden gelmek"

Proje yürütücüleri Oğuz Çetin ve Serkan Erinci ise, gerçekleştirilecek projenin engelli bireyler için sağlayacağı faydalardan bahsederek, "Afet ve acil durum eğitimlerinde engelli bireylere fırsat eşitliği oluşturulması fikriyle başlayan proje düşüncesi fiziksel, görme ve işitme engelliler için erişilebilir bir afet eğitim modülünün hazırlanması tasarısı ile Türkiye Ulusal Ajansı'na sunularak son haline getirilmiştir. Projemiz ajansa sunulan ve uygunluk kriterini geçen 139 proje teklifi arasında hibe desteği almaya hak kazanan 21 proje teklifinden birisi olmaya hak kazanmıştır. Çalışmamız farklı afet türleri ve engel durumuna göre engelliler için erişilebilir özgün bir afet eğitim modelinin geliştirilmesini ve afet risklerine karşı engelli bireylerin hazırlıklı olmalarını konu alan bir eğitim ve farkındalık projesidir. Proje ile engelli bireylerin acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeyinin artması ve herhangi bir afet ve acil durum halinde güçlerinin farkına vararak sorun çözebilme becerilerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Afetlere hazır bir toplum oluşturmak ise projenin nihai amacıdır. Proje üç unsuru olan afet ve acil durumlar, engellilik ve eğitim konularından alanında uzman üç yerel ve üç ulus ötesi kuruluşun stratejik ortaklığının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Proje yürütücüsü Eskişehir İl Afet ve İl Acil Durum Müdürlüğü olup Anadolu Üniversitesi ve Türk Kızılayı Eskişehir Başkanlığı projenin yerel paydaşlarıdır. Ulus ötesi paydaşlar ise, Polonya'dan Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti'nden Handy Club Ostrava ve Bulgaristan'dan Bulgar Gelişim Ajansıdır. Engelli bireyleri afet riskine karşı bilinçlendirmeyi hedefleyen bu çalışmamızda engelliler adına değil onlarla birlikte başarmak ve engellerin üstesinden gelmek temel ilkemiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan konferans, fuaye alanındaki kokteylin ardından sona erdi.

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