03.05.2017 11:10:48

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programları Hamburg'da tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programları, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 23 Nisan Şöleninde kurulan stantta tanıtıldı.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programları, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 23 Nisan Şöleninde kurulan stantta tanıtıldı.Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinin organize ettiği, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okullar tarafından desteklenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Nisan 2017 Pazar günü Hamburg Alsterdorfer Sporthalle'de yoğun bir katılım ve coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Şöleni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, T.C. Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Törenin yapıldığı Alsterdorfer Sporthalle'nin giriş bölümüne, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Koordinatörlüğü, Hamburg Türk Veliler Birliği (HTVB), Hamburg Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER), Galatasaray Derneği, Hamburg Polis Teşkilatı ile kamu yararına çalışan çeşitli kurumlar tarafından da hizmetlerini tanıtan stantlar kuruldu.Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği işbirliğinde, Hamburg'da Türkçe eğitim ve öğretim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Batı Avrupa Programları Koordinatörlüğü tarafından Alsterdorfer Sporthalle'de kurulan tanıtım ve bilgilendirme standına ailelerin ilgisi yoğun oldu.Üniversiteden yapılan açıklamada, özellikle ikinci üniversite öğretimi görmek isteyenlerin, Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan programlar hakkında bilgi ve broşürleri alarak incelediği belirtildi. Açıklamada, "T.C. Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak ve eşi Ayşen Ak da, tören sırasında Anadolu Üniversitesi standını ziyaret ederek, üniversite görevlilerinden sunulan hizmetler hakkında güncel bilgileri aldı. Anadolu Üniversitesi standını tören bitiminde Hamburg Eğitim Ataşesi Vekili Muavin Konsolos Sayın Meral Akbilek Koray, Eğitim Ataşeliği görevlileri ile birlikte bir kez daha ziyaret ederek, Anadolu Üniversitesi'nin hizmetlerinin önemli olduğunu ifade ederek, Ataşelik olarak vatandaşlarımıza Anadolu Üniversitesi hizmetlerini duyurma desteğini memnuniyetle sürdürdüklerini belirtmiştir" denildi.