SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu
30.12.2016 18:23:27

Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu

Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Malatya'da düzenledikleri Türkmen direniş gecesi sonrası sosyal medyada karalama kampanyası başlatan hesaplar hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Malatya'da düzenledikleri Türkmen direniş gecesi sonrası sosyal medyada karalama kampanyası başlatan hesaplar hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Malatya Adliyesi önünde açıklama yapan Anadolu Selçuklu Derneği Genel Başkanı Ayetullah Geçen, derneklerinin milliyetçi, muhafazakar ve ülkücü bir teşkilat olduğunu söyledi.

Anadolu Selçuklu Ocakları Teşkilatı ve şahsı ile alakalı sosyal medyada bir karalama kampanyası başlatıldığını ifade eden Geçen, "Bizler vatanını, milletini, bayrağını seven ve sahip çıkan milliyetçi, muhafazakar, ülkücü teşkilatlar olarak aleyhimizde çıkan bu karalama kampanyalarıyla alakalı bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, eli kanlı DEAŞ terör örgütüyle isimlendirilmemiz, anımsatılmamız, teşkilatımızı rahatsız etmektedir. 'Türkmen Gecesi' organizasyonu akabinde DEAŞ terör örgütüyle Anadolu Selçuklu Ocaklarının aynı kefeye konulması ve karalama kampanyası yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bu karalama ve iftira kampanyasının arkasında FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü, sosyal sol-marjinal terör örgütleri tarafından yapıldığının da özellikle altını çizelim. FETÖ terör örgütü, bu yapmış olduğu karalamalarla ülkemizde etnik çalışmaların yaşanması için, kutuplaşmanın gerçekleşmesi için, kaos ortamının hazırlanması için bu karalama çalışmalarını yapmaktadır. Tabi bugün, sizlerin de aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

Anadolu Selçuklu Ocakları'nın hiçbir siyasi partinin uzantısı olmadığını kaydeden Başkan Geçen, " Bizlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle hiçbir ilgisi, alakası, bağı bulunmamaktadır. Herhangi bir üyeliğimiz de bulunmamaktadır. Anadolu Selçuklu Ocakları, Devletimizin Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliyi sever, sayar ve sahip çıkar. Her milli meselede devletimizin yanındayız, arkasındayız. Bu sebep itibariyle şunu da özellikle ifade etmiş olalım; Anadolu Selçuklu Ocaklarının, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanıyla bir ilgisi, alakası da bulunmamaktadır. Bu organizasyonun yapılma aşamasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır'ın hiçbir ilgisi, alakası, bağı kesinlikle yoktur, alakası da yoktur. Ben şimdi sözü, daha fazla uzatmadan avukatıma bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Borsa yılı yükselişle kapattı
Borsa yılı yükselişle kapattı
Yılın son işlem gününde Borsa İstanbul 78.000 puanın üzerinde kapanmayı başardı.
30.12.2016 18:43:26
Köprülerde yeni düzenleme
Köprülerde yeni düzenleme
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için taşımacıya bin 500, sürücüye 500 lira ceza verilecek.
30.12.2016 18:39:32
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik gerçekleşetirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
30.12.2016 17:32:42
Clattenburg Çin'den teklif bekliyor
Clattenburg Çin'den teklif bekliyor
Çin Süper Ligi'nin hakem transferi yapacağı iddialarının ardından konuşan İngiliz hakem Mark Clattenburg teklif beklediğini açıkladı.
30.12.2016 17:28:33
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.
30.12.2016 17:27:12
Eğirdir Gölü buz tuttu
Eğirdir Gölü buz tuttu
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nde kısmen buzlanmaya neden oldu.
30.12.2016 17:23:10
Kalp pillerinde siber tehlike
Kalp pillerinde siber tehlike
ABD hükümeti akıllı kalp pillerinin ve ağ üzerinde çalışan diğer sağlık cihazlarının olası siber güvenlik açıklarıyla ilgili üreticilere yönelik uyarı yayımladı.
30.12.2016 17:11:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Sincar'da PKK-İran ittifakı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
'Türk askerleri videosu montaj'
'Türk askerleri videosu montaj'
TRT'ye 'terörü övme' cezası
TRT'ye 'terörü övme' cezası
Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad
Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad
Obama'dan Rusya'ya yönelik hamle sonrası ilk açıklama!
Obama'dan Rusya'ya yönelik hamle sonrası ilk açıklama!
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
FETÖ'nün Afrika faaliyetleri için 'Büyükelçi' önerisi
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı kararı
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
'IŞİD rejimin kusurlarını örtmek için icat edildi'
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine saldırı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
THY'den büyük atak
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi
Uygur halkından camilerini yıkan Çin'e tepki
Uygur halkından camilerini yıkan Çin'e tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları