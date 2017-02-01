01.02.2017 16:59:46

Anadolu'nun Yıldızları 500 sporcu ile Denizli'de buluşacak

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Yarışmaları 4-5 Şubat'ta yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Denizli'de gerçekleşecek.

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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Yarışmaları 4-5 Şubat'ta yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Denizli'de gerçekleşecek.Spor Genel Müdürlüğü tarafından üç yıldır uygulanan 'ANALİG' projesi kapsamında, Türkiye'nin yıldız adaylarını Denizli'de buluşturacak. Bursa, Denizli, Mersin, Kırıkkale, Sinop, Trabzon, Gaziantep ve Van illerinden gelecek yaklaşık 500 yüzücü, Atatürk Yüzme Havuzu'nda kulaç atacak.ANALİG projesi, sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda uygulanıyor. 81 ilde sürdürülen projede atletizm, basketbol, badminton, masa tenisi, tekvando, jimnastik, hentbol, voleybol, judo, karate ve yüzme branşlarının yanına bu sene kayak, su topu, buz hokeyi ve buz pateni branşları da yer alıyor.Cumartesi ve pazar gerçekleşecek yarışmaların başlama saati ilk seans 10.00, ikinci seans ise 16.00 olarak belirlendi. Yüzlerce sporcunun yanı sıra ailelerin de tribünden eşlik edeceği yarışmalar için Atatürk Yüzme Havuzu'nda çalışmalar devam ediyor.ANALİG'in Türk Sporu'nda sürdürülebilir, üretken ve başarılı bir sistem oluşturulması için planlandığını ve her yıl uygulandığını belirten Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, yüzme grup yarışmalarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Sporseverleri yüzme yarışmalarını izlemeye davet eden İbanoğlu, geçen yılda ANALİG'e Denizli'den 11 branşta 340 sporcunun katıldığını ifade etti.