28.02.2017 16:18:10

Anadolu'nun renkleri 'Erguvan' ile hayat buluyor

Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, 4 farklı kategoride 250 dansçı ile kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan folklor oyunlarını yaşatıyor.

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Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, 4 farklı kategoride 250 dansçı ile kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan folklor oyunlarını yaşatıyor.Uzman eğitmenlerin öncülüğünde 7-10 yaş küçükler, 11-14 yaş yıldızlar, 15-21 yaş gençler ve 25 yaş üzeri yetişkinler gruplarıyla, Anadolu'nun dört bir yanından asırlardan bu yana gelen kültür mozaiği Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmaları ile Yıldırım'da sahneleniyor. Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa, Artvin, Kütahya, Aydın, Bilecik, Burdur, Samsun, Trabzon, Rize, Gaziantep, Erzurum, Kastamonu, Adıyaman, Van, Anamur, Adana, Hatay, Balkan yörelerine ait oyunlar sergileniyor. Kılıç kalkan ekibini de bünyesinde barındıran Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa'nın kültürünü de izleyenlere yansıtıyor. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallerde boy gösteren Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Yıldırım'ın adını duyurmaya devam ediyor.