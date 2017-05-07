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Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı
07.05.2017 12:00:34

Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ekonomist Dergisince gerçekleştirilen 'Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı' araştırmasında, altıncı kez zirvede yer aldı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ekonomist Dergisince gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında, altıncı kez zirvede yer aldı.

Araştırmada, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu dokuzuncu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu 19'uncu sırada bulunuyor. "Bu yıl listemizin zirvesinde yine Gaziantep'ten çıkan tekstil devi SANKO Holding'in onursal başkanı Abdulkadir Konukoğlu var" denilen araştırmada, Konukoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu'da tekstil sanayinin gelişmesini ve binlerce insana iş olanağı sunulmasını sağladığı gibi, yalnızca iş hayatı ile ilgili değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de Anadolu'nun en etkin iş insanı olduğuna dikkat çekildi. Araştırmada, adı Gaziantep ile özdeşleşen Konukoğlu Ailesinin en büyük temsilcisi Abdulkadir Konukoğlu'nun, Anadolu'nun en etkin iş insanları arasında zirvedeki yerini koruduğuna işaret edilerek, "20 yıl başkanlık yaptığı SANKO Holding'teki görevlerini kardeşi Zeki Konukoğlu'na devretmiş olsa da, önemli STK'lardaki başkanlığı sürüyor. TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı görevlerine devam ediyor. Abdulkadir Konukoğlu, iş hayatında aldığı kararlarla Gaziantep'te bir devin doğmasına öncülük etti. 14 bin çalışanlı ve 6,7 milyar TL cirolu SANKO Holding'e başkanlık yaptığı 20 yıllık süreçte tekstilden enerjiye, makineden çimentoya uzanan sanayi şirketlerine yön verdi. Kentin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan Abdulkadir Konukoğlu, holding şirketlerinin merkezini İstanbul ya da başka büyük bir kente taşımayarak aslında Gaziantep'e olan bağlılığını da gösterdi. İş hayatında 52 yıl aktif olarak çalışan Abdulkadir Konukoğlu, STK'ların yanı sıra, Sani Konukoğlu Vakfı'nda eğitim ve sağlık alanında hayır işlerini de sürdürüyor. Konukoğlu Ailesi üyelerinin kentteki birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinliğe destek olduğunu anlatan Abdulkadir Konukoğlu, yatırımları planlarken 'Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep' anlayışıyla hareket ettiğini belirtiyor" denildi.

Zeki Konukoğlu

Uzun yıllar grubun amiral gemisi tekstil işlerini Bursa'dan yöneten Zeki Konukoğlu'nun, üç yıl önce başkanlık koltuğuna oturduğu SANKO Holding'in geçen yıl 6,7 milyar TL ciroya ulaşmasına önderlik ettiğine vurgu yapılan araştırmada, "Yönetim kurulu başkanlığı görevini ağabeyi Abdulkadir Konukoğlu'ndan devralarak SANKO Holding'in başına geçen Zeki Konukoğlu, bu yıl da önemli yatırım kararlarına imza atmaya hazırlanıyor. Gaziantep, Bursa, Adıyaman, İstanbul, Adana, Adapazarı, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Giresun, Bartın, Antakya, Karaman, Osmaniye, Kilis, Mersin, Zonguldak Ereğli ve Manisa Salihli gibi Türkiye'nin birçok noktasında yatırımları bulunan grup, bu yıl 185 milyon dolarlık yeni yatırım planlıyor. Zeki Konukoğlu, enerjide 85 milyon dolar, tekstilde 55 milyon dolar, çimentoda 30 milyon dolar, ambalajda 15 milyon dolarlık yatırım yaparak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydediyor. Konukoğlu, 14 bin çalışanlı SANKO Holding'in bu yeni yatırımlarla 2017 yılında 800 kişiye ek istihdam sağlayacağını kaydediyor" bilgileri verildi

Adil Sani Konukoğlu

Araştırmada, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Adil Sani Konukoğlu'nun, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile TOBB Sanayi Konseyi Üyeliği ve Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyeliği, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkan Vekilliği görevleriyle Anadolu'nun en etkin isimlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca dergide "Konukoğlu Ailesi'nde, ağabeyleri Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu'nun ardından holdinge başkanlık etmesi beklenen Adil Sani Konukoğlu, ayrıca, kent sanayisinin gelişimine yoğun mesai harcıyor. Kenti yeni pazarlarla açmak üzere girişimlerde bulunuyor. Konukoğlu, Afrika ülkeleri başta olmak üzere yeni pazarlara açılan Gaziantepli sanayicilere öncülük ediyor" ifadeleri yer aldı.
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