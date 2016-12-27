27.12.2016 16:32:36

Anadolu'nun Akademisi'nde dönem sonu paneli

Güz Dönemi akademik takviminin tamamlandığı Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde, Kültürel Çalışmalar öğrencileri dönem bitirme çalışmaları olan makalelerini Akademi Meydanı'nda icra etti.

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Güz Dönemi akademik takviminin tamamlandığı Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde, Kültürel Çalışmalar öğrencileri dönem bitirme çalışmaları olan makalelerini Akademi Meydanı'nda icra etti.Konu ile ilgili Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nden yapılan açıklamada; yoğun katılımın olduğu programda gün boyunca 3 farklı oturumun gerçekleştiği ifade edilirken; oturumlarda toplam 10 panelistin Kültürel Çalışmalar alanında ve akademik formatta hazırladıkları sunumları meydanı dolduran misafirlerle paylaştıkları belirtildi. Sunumu gerçekleştiren akademi öğrencileri kendilerini dinlemeye gelen misafirlerin sorularını da cevapladı. Küreselleşmenin Toplumsal Cinsiyete Etkisi'nden NATO ve Silahsızlanma'ya, Ahlak Felsefesi Üüzerine Temel Kavramlar'dan Divan Şiiri'nde Musahiplik ve Patronaj' a kadar farklı başlık altındaki konular panelistler tarafından enine boyuna ele alınarak sunumlar yapıldı.Dönem boyunca Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde aldıkları eğitimlerin kendilerine yeni bakış açıları kazandırdığını belirten katılımcılar, bir sonraki dönemde de yine akademi bünyesinde yer almak istediklerini belirttiler.