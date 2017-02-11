11.02.2017 18:03:48

Anadolu gazete sahiplerinin BİK temsilcileri belli oldu

Basın İlan Kurumu'nun Genel Kurulu'na katılacak olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Ankara'da gerçekleşti. Seçime katılan 8 aday arasından Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, yeniden göreve getirildi.

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Basın İlan Kurumu'nun Genel Kurulu'na katılacak olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Ankara'da gerçekleşti. Seçime katılan 8 aday arasından Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, yeniden göreve getirildi.195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesinin son fıkrasına istinaden Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katılacak 3 temsilcisinin seçimi, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapıldı. BYEGM yetkilileri, sabahın erken saatlerinde Anadolu'nun dört bir yanından gelen delegeleri tek tek karşıladı ve seçimler hakkında bilgilendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Sefa Özdemir, Divan üyeliklerine İsmet Akıncı, Mehmet Ergün, Selami Bilgin ve Barina Utkan oy birliği ile seçildi.Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin belerleneceği seçimlere toplam 8 aday başvuruda bulundu. Toplam 492 delegeden, oy kullanan 461 delegenin oyunu alan Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, yeniden seçimi kazanarak, BİK Genel Kurul üyeliği ve BYEGM Kartları Komisyonu üyeliğine seçildi.Basın İlan Kurumu, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği görevine yeniden seçilen Mehmet Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, kendilerine destek veren bütün delegelere teşekkür ederek, "Soğuk havaya rağmen Türkiye'nin dört bir yanından bu salona gelerek bizlere destek veren bütün gazete sahibi meslektaşlarımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize olan güvenlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Onların meselelerine sahip çıkmak için gece gündüz mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, bu organizasyonu büyük bir özveri ile başarılı bir şekilde sonlandıran Basın Yayın Enformasyon personeline teşekkür ediyoruz" dedi.