08.02.2017 13:56:40

Anadolu Evet Platformu çalışmalarına başladı

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde bölgeyi gezerek değişiklikle ilgili bilinmeyenleri anlatacak olan Anadolu Evet Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Anayasa değişikliği referandumu öncesinde bölgeyi gezerek değişiklikle ilgili bilinmeyenleri anlatacak olan Anadolu Evet Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıya Anadolu Evet Platformu kurucular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada platformun amacı ile ilgili bir konuşma yapan Anadolu Evet Platformu kurucu üyelerinden Ahmet Ay, FETÖ ihanet çetesi tarafından yapılmak istenen tarihin en alçak darbe teşebbüsü ile siyasete ve milli iradeye son verilmek istendiğini söyledi. Ay, "Tüm bu gerçekler ışığında milletin ve milli iradenin ülkede tamamen hakim kılınması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye azmetmiş durumdayız. Daha güçlü demokrasi, kalıcı toplumsal barış büyük ekonomi, istikrarlı yürüyüş ve küresel aktör olma adına referanduma sunulacak olan yeni anayasa değişiklik paketine Anadolu Evet Platformu olarak bizler 'evet' diyoruz" dedi."Temel anlamda bir sistem değişikliğine gidiliyor"Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anadolu Evet Platformu kurucu üyelerinden Alaattin Parlak ise Anadolu Evet Platformu'nun sivil toplum anlamında ciddi şekilde etkin olan kişilerin yan yana gelip bu referandum sürecinde, yeni anayasa sürecinde nasıl katkı sunabiliriz düşüncesi etrafında toplanarak ortaya çıkan bir düşünce olduğunu söyledi. Parlak, "Şunu amaçlıyoruz, önümüzde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi ile karşı karşıyayız. Bu seçim içerisinde bizim bir siyasi kimliğimiz yok. Acaba nasıl katkı sunabiliriz bu anlamda arkadaşlarla birlikte istişareler yapıldı ve bu sürece katkı sunma anlamında referandum sürecinde neler yapabileceğimizi tartıştık. Ve inşallah sahada olacağız. Toplumun büyük bir kısmının yeni anayasanın hangi maddelerden oluştuğu ile ilgili kafalarında soru işareti var hatta büyük bir kısmının da haberi yok. Bunu sokak sokak dolaşacağız, ilçe ilçe dolaşacağız ve insanlara anlatacağız. Bu sistem değişikliği neyi getiriyor, neyi götürüyor ne için evet denilmesi ile ilgili halkı ikna etmeye çalışacağız. Burada kullanacağımız dil çok önemli asla ötekileştirmeyeceği, burada insanları ikna etmeye yönelik bir dil kullanacağız. Temel sıkıntıları problemleri istişare ederek referandumda evet oylarını sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.Anayasanın köklü değişikliğinin söz konusu olmadığını belirten Parlak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Burada köklü bir anayasa değişikliği söz konusu değil, 18 maddelik anayasa değişikliği söz konusu, kısmi bir anayasa değişikliği var. Temel anlamda bir sistem değişikliğine gidiliyor. Bu sistem değişikliğinin Türkiye'nin önünü açacağına inanıyoruz. Özellikle cumhuriyet tarihinde süregelen bu koalisyonların Türkiye'de neler getirip neler götürdüğünü biliyoruz. İnşallah yapılacak olan referandum ile artık seçmen kendi iradesini sandığa yansıtarak bu istikrarın da sağlanmasına katkı sunacak. Artık Türkiye hem Ortadoğu'da hem Avrupa'da takip edilen bir ülke olacak diye düşünüyorum."