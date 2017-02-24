SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Anadolu Efes'ten 12. galibiyet
24.02.2017 22:12:27

Anadolu Efes'ten 12. galibiyet

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 96-85'lik skorla mağ

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 96-85'lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar sonuçla ligdeki 12. galibiyeti aldı.

Karşılaşmaya Anadolu Efes; Derrick Brown, Cedi Osman, Granger, Brandon Paul ve Dunston ile Baskonia ise Larkin, Beaubois, Voigtmann, Hanga ve Diop ilk 5'i ile başladı. İspanyol ekibi Beaubois'in sayılarıyla 7-2 öne geçti. Daha sonra hücumda toparlanan Efes, Derrick Brown'un 5, Dunston'ın da bulduğu 4 sayı ile 9-9 eşitliği yakaladı. Etkinliğini son bölümde sürdüren lacivert-beyazlılar, Can Maxim'in son saniyede bulduğu 3 ile periyodu 23-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda Honeycutt ile Heurtel'in sayılarıyla başlayan Efes, farkı 7'ye çıkardı ve skoru 30-23 yaptı. Beaubois ile Bargnani ile sayılar bulan Baskonia farkı azaltarak 33-30'a getirdi. Dunston ile Heurtel'in etkili oyunuyla lacivert-beyazlılar 44-34 yaparak, farkı çift hanelere çıkardı. Savunmada Baskonia'yı tutan Efes, devreye 47-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta Dunston ile boyalı alandan Paul ile de dışa atışlardan basket bulan Anadolu Efes, farkı 12'ye çıkararak skoru 56-44'e getirdi. Paul ve Cedi ile üst üste üç sayı çizgisinden sayılar bulan Efes, skoru 62-50 yaptı. Thomas ile son saniyede üçlük bulan lacivert-beyazlılar, periyodu 73-60 önde tamamladı.

Son periyotta Dunston ve Honeycutt'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, farkı 17'e çıkararak skoru 79-62'ye getirdi. Üstün oyununa periyot boyunca devam eden lacivert-beyazlılar parkeden 96-85'lik skorla galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte Efes 12. galibiyetini elde ederken, İspanyol ekibi ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skoreri ise İspanyol ekibinde 23 sayı ile oynayan Beaubois oldu. Lacivert-beyazlılarda ise Thomas Heurtel 21 sayı ile mücadele etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Sasa Pukl xx, Tomasz Trawicki xx

Anadolu Efes: Thomas xx 9, Honeycutt xxx 16,Doğuş x, Derrick Brown xx 12, Cedi Osman xx 3, Granger x, Thomas Heurtel xxxx 21, Can Maxim Mutaf xx 6, Brandon Paul xx 14, Bryant Dunston xxx 15, Alex Kirk x

Başantrenör: Velemir Perasovic

Baskonia Vitoria Gasteiz: Larkin xx 7, Bargnani x 4, Voigtmann xx 8, Hanga xxxx 20, Beaubois xxxx 23, Blazic x, Diop x 2, Tillie xxx 15, Laprovittola x, Budinger x 4, Luz x

Başantrenör: Sito Alonso

1. Periyot: 23-21 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 47-38 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 73-60 (Anadolu Efes lehine)

5 faul alan: Diop (Baskonia Vitoria Gasteiz)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)
    YORUM YAZ
Trump'u Facebook ile devirecekler
Barzani'den Demirtaş ve tutuklu vekiller için talep
Rusya'dan ABD'ye: Soğuk Savaş kaçınılmaz olur
CHP'li Eski Vekil: Evet Diyeceğim
Çavuşoğlu: Münbiç'e ABD ile ortak heyet gönderdik
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ı anacak
Viranşehir saldırısını PKK üstlendi
Hulusi Akar'dan El Bab açıklaması
Erdoğan Manisa'da ilk kez söyledi: İdam için referanduma gidilebilir
TSK: El Bab tamamen kontrol altında!
Erdoğan'ın Manisa fotoğraflarında olmayan isim
UEFA’da Beşiktaş’ın rakibi Olympiakos kimlerle karşılaştı?
Mahkumlara af mı geliyor? Başbakan açıkladı
UEFA kura çekimi yapıldı; İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
İbadi'den Irak hava kuvvetlerine 'Suriye'yi vur' emri
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
Suriyeli mülteciler referandumda oy kullanacak mı?
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Emeklilere müjde! Promosyonda otomatik ödeme şartları kaldırıldı!
Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Süper Ligde Konyaspor'dan Trabzonspor'a bilet şoku
Konyaspor 900 TL'lik bilette geri adım attı
Konyaspor 900 TL'lik bilette geri adım attı
Atiker Konyaspor, Trabzonspor taraftarları için 900 TL olarak belirlediği bilet fiyatını 120 TL'ye düşürdü.
24.02.2017 22:26:32
Meksika'da Trump tepkisi büyüyor
Meksika'da Trump tepkisi büyüyor
Meksika İçişleri Bakanı Chong, ABD'nin göçmen politikasına açık bir şekilde karşı olduklarını dile getirdi.
24.02.2017 21:10:32
İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı geldi
İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı geldi
İGDAŞ, İstanbul genelinde kuvvetli lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
24.02.2017 20:35:33
Yılmaz Vural: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Yılmaz Vural: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, 'Bu kadroyu ben alsam şampiyonluğa taşırım. Advocaat Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında değil.' dedi.
24.02.2017 20:07:56
Fazla vergiler geri ödenecek
Fazla vergiler geri ödenecek
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç`te, kişiler ve şirketlerin ödediği fazla vergiler hükümeti zor durumda bıraktı.
24.02.2017 19:47:42
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,99'luk düşüşle tamamladı.
24.02.2017 18:45:07
Suudi Arabistan'da F-16 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan'da F-16 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan'ın Necran kenti civarında Ürdün'e ait bir F16 savaş uçağının teknik arıza sonucu düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.
24.02.2017 18:23:34
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
Erdoğan'ın Manisa fotoğraflarında olmayan isim
Erdoğan'ın Manisa fotoğraflarında olmayan isim
İbadi'den Irak hava kuvvetlerine 'Suriye'yi vur' emri
İbadi'den Irak hava kuvvetlerine 'Suriye'yi vur' emri
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları