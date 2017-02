18.02.2017 22:34:49

Anadolu Efes - Pınarbaşı Karşıyaka maçının ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, yarın akşam Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Banvit takımına ilişkin "Banvit, Galatasaray'ı, Darüşşafaka'yı, Beşiktaş'ı ve ayrıca ligde bizi de yendi. Ama yarın final oynayacağız, final tamamen farklı bir maçtır. Kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.Integral Forex Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, finale çıkan ikinci takım oldu.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, oyunun kontrolünü maçın başından itibaren sağladıklarını ifade ederek, "Öncelikle Karşıyaka'yı bu kadar sert bir mücadele gösterdikleri için tebrik etmek istiyorum. Çok sert bir mücadele oldu. Oyunun kontrolü elimizdeydi. Karşıyaka iyi bir takım, bugün de çok iyi oynadılar. Tempolu bir maç oldu ve kazandık" diye konuştu.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perasovic, finaldeki rakiplerinin Banvit olacağının hatırlatılması üzerine, "Banvit, Galatasaray'ı,Darüşşafaka'yı, Beşiktaş'ı ve ayrıca ligde bizi de yendi. Ama yarın final oynayacağız, final tamamen farklı bir maçtır. Kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" yorumunda bulundu.Markovic: "Biz de kazansaydık adil bir sonuç olacağını düşünüyorum"Karşıyaka Pınarbaşı Başantrenörü Nenad Markovic basın toplantısında şunları kaydetti:"Öncelikle Anadolu Efes'i finale çıktığı için tebrik ederim. Biz de kazansaydık adil bir sonuç olacağını düşünüyorum. 40 dakika boyunca iyi savaştılar. Her şeylerini ortaya koydular. Bu takım bu hafta birçok zorluğa rağmen ayakta kalabildiğini gösterdi. O yüzden takımımla da gurur duyuyorum. İlk devre 10 tane hücum bandı verdik. Bu ilk devre fark yarattı. İkinci devre sadece iki tane verdik. Özellikle Doğuş ve Ranger sahada iyi baskı yaptılar. Anadolu Efes sert ve yüksek tempolu oynayan bir takım. Biz de buna belli yerlerde cevap verdik, belli yerlerde direnemedik."Owens, "40 dakika boyunca mücadele verdik"Anadolu Efes'in 22 numaralı basketbolcusu Josh Owens da basın toplantında maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Owens, "Öncelikle Karşıyaka'yı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok sert bir maç çıkarttılar. Ama Biz de 40 dakika boyunca mücadele verdik. Özellikle Tyler gibi oyuncuların ortaya koyduğu performansla güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum" dedi.