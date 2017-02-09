09.02.2017 23:39:15

Anadolu Efes, İtalyan temsilciye fırsat vermedi

THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti

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THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu konuk etti. Karşılaşma Anadolu Efes'in 90-86 üstünlüğü ile sona erdi.Salon: Abdi İpekçiAnadolu Efes: Honeycutt xxx 16, Heurtel xxx 17, Granger xx 12, Kirk xx 11, Brown xx 9, Thomas xx 8, Doğuş Balbay xx 9, Cedi Osman xx 7, Dunston xx 1Başantrenör: Velimir PerasovicEA7 Olimpia Milano: Sanders xxx 18, Kalnietis xxx 15, Raduljica xx 11, McLean xx 11, Dragic xx 10, Hickman x 7, Macvan x 6, Sinon x 4, Pascolo x 2Başantrenör: Jasmin Repesa1. Periyot: 15-27 (EA7 Olimpia Milano lehine)Devre: 40-54 (EA7 Olimpia Milano lehine)3. Periyot: 69-74 (EA7 Olimpia Milano lehine)KARŞILAŞMANIN ARDINDANAnadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci yarıda kendimizi gösterdik" dedi.THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu 90-86'lık skorla mağlup etti.Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci yarıda kendimizi gösterdik. Kazandığımız için mutluyum. Play-off'lar için değiştirmemiz gereken çok şeyler var. Maçın başında iki tane basit üçlük kaçırdık. Bundan dolayı oyuncularım mental olarak düşüşe geçti. Farkın açılmasıyla bu düşüş devam etti. İkinci yaptığımız iyi çıkışla ise maçı kazandık" diye konuştu.OLİMPİA MİLANO CEPHESİEA7 Olimpia Milano Başantrenörü Jasmin Repesa ise ilk yarı ve ikinci periyota kadar çok iyi oynadıklarını söyledi. Repesa üçüncü periyotta Anadolu Efes'in yaptığı geri dönüş sonrası maçı kaybettiklerini ifade etti.(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)