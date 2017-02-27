27.02.2017 20:23:25
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Murat Biricik xx, Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx
Muratbey Uşak: Zach xxx 22, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 5, Harrison x 7, Freimanis x 5, Vasiliauskas xxx 19, Hakan Demirel x 3, Kairys x, McKissic xxx 17
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Anadolu Efes: Honeycutt xx 13, Doğuş Balbay x 4, Cedi Osman xx 14, Granger x 1, Heurtel xx 8, Can Maxim Mutaf xx 8, Dunston xxx 13, Kirk xxx 15, Thomas x 4
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 32-46 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 53-65 (Anadol Efes lehine)
(Ertunç Öztürk /İHA)
Anadolu Efes deplasmandan puanla döndü
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk ettiSpor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmadan Anadolu Efes 80-78 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Murat Biricik xx, Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx
Muratbey Uşak: Zach xxx 22, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 5, Harrison x 7, Freimanis x 5, Vasiliauskas xxx 19, Hakan Demirel x 3, Kairys x, McKissic xxx 17
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Anadolu Efes: Honeycutt xx 13, Doğuş Balbay x 4, Cedi Osman xx 14, Granger x 1, Heurtel xx 8, Can Maxim Mutaf xx 8, Dunston xxx 13, Kirk xxx 15, Thomas x 4
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 32-46 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 53-65 (Anadol Efes lehine)
(Ertunç Öztürk /İHA)