Anadolu'dan Avrupa'ya yüzdüler

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) organize ettiği 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Erkeklerde Rusya'dan Evgeny Eliseev, kadınlarda ise yine Rusya'dan Kristina Kochetkova birinciliği elde etti.



Asya'dan Avrupa'ya 6.5 kilometrelik parkuruyla dünyanın en önemli yüzme yarışlarından olan Samsung Kıtalararası Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6.5 kilometrelik parkurun şampiyonları Rusya'dan çıktı. bin 100 yabancı ve bin 100 Türk yüzücünün katılımıyla 2 bin 200 yüzücü, Kanlıca'dan kendilerini boğaza bıraktı. Birçok ülkeden katılımcının olduğu yarışlarda en dikkat çekici isim ise 88 yaşındaki yüzücü Levent Aksüt oldu. Yarışların ilk başladığı günden bu yana her yarışmaya katılan Aksüt, parkuru alkışlar arasında bitirdi. Yarışlarda 11 ayrı kategoride derecelendirmeler yapıldı.



GÜVENLİK HAT SAFHADAYDI



Yüzücülerin yarış sırasında herhangi bir problem yaşamaması için deniz altında ve deniz üstünde dalgıçlar, yarış boyunca yüzücülere eşlik ederken, AFAD, DAK ve Sahil Güvenlik de, tekne ve helikopterlerle yarışı takip etti. Erkeklerde Rusya'dan Evgeny Eliseev, 50 dakika 58 saniyelik süresiyle birinci olurken, kadınlarda da yine Rusya'dan Kristina Kochetkova 54 dakika 57 saniyelik derecesiyle 1.'lik podyumuna çıktı. Erkeklerde Türk yüzücüler Doğukan Ulaç ikinci, Erge Can Geçmiş 3. olurken, kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Nilay Erkal 2., Buse Topçu da 3. oldu. Yarışlarda ilk 3'e giren sporculara madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Samsung Türkiye Başkanı DaeHyum Kim verdi.



Yarışta genel klasmanda dereceye giren erkek ve kadın sporcular ile dereceleri şöyle:



Erkekler:



Evgeny Eliseev (Rusya) 50.58



Doğukan Ulaç (Türkiye) 52.21



Erge Can Gezmiş (Türkiye) 52.23



Kadınlar:



Kristina Kochetkova (Rusya) 54.57



Nilay Erkal (Türkiye) 55.01



Buse Topçu (Türkiye) 55.08