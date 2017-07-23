SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Anadolu'dan Avrupa'ya yüzdüler
23.07.2017 19:03:22

Anadolu'dan Avrupa'ya yüzdüler

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) organize ettiği 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Erkeklerde Rusya'dan Evgeny Eliseev, kadınlarda ise yine Rusya'dan Kristina Kochetkova birinciliği elde etti.


Asya'dan Avrupa'ya 6.5 kilometrelik parkuruyla dünyanın en önemli yüzme yarışlarından olan Samsung Kıtalararası Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6.5 kilometrelik parkurun şampiyonları Rusya'dan çıktı. bin 100 yabancı ve bin 100 Türk yüzücünün katılımıyla 2 bin 200 yüzücü, Kanlıca'dan kendilerini boğaza bıraktı. Birçok ülkeden katılımcının olduğu yarışlarda en dikkat çekici isim ise 88 yaşındaki yüzücü Levent Aksüt oldu. Yarışların ilk başladığı günden bu yana her yarışmaya katılan Aksüt, parkuru alkışlar arasında bitirdi. Yarışlarda 11 ayrı kategoride derecelendirmeler yapıldı.

GÜVENLİK HAT SAFHADAYDI

Yüzücülerin yarış sırasında herhangi bir problem yaşamaması için deniz altında ve deniz üstünde dalgıçlar, yarış boyunca yüzücülere eşlik ederken, AFAD, DAK ve Sahil Güvenlik de, tekne ve helikopterlerle yarışı takip etti. Erkeklerde Rusya'dan Evgeny Eliseev, 50 dakika 58 saniyelik süresiyle birinci olurken, kadınlarda da yine Rusya'dan Kristina Kochetkova 54 dakika 57 saniyelik derecesiyle 1.'lik podyumuna çıktı. Erkeklerde Türk yüzücüler Doğukan Ulaç ikinci, Erge Can Geçmiş 3. olurken, kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Nilay Erkal 2., Buse Topçu da 3. oldu. Yarışlarda ilk 3'e giren sporculara madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Samsung Türkiye Başkanı DaeHyum Kim verdi.

Yarışta genel klasmanda dereceye giren erkek ve kadın sporcular ile dereceleri şöyle:

Erkekler:

Evgeny Eliseev (Rusya) 50.58

Doğukan Ulaç (Türkiye) 52.21

Erge Can Gezmiş (Türkiye) 52.23

Kadınlar:

Kristina Kochetkova (Rusya) 54.57

Nilay Erkal (Türkiye) 55.01

Buse Topçu (Türkiye) 55.08


    YORUM YAZ
'Toplu sözleşme görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacağız'
'Toplu sözleşme görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacağız'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına reel tekliflerle oturacaklarını belirterek, toplu sözleşme görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacaklarını, 5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masaya oturacaklarını söyledi.
23.07.2017 19:07:29
Başkent'te faciadan dönüldü
Başkent'te faciadan dönüldü
Başkent'te kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusunun patlaması ile 10 metre yüksekliğe ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.
23.07.2017 19:07:21
Maymunlar adamı kovaladı
Maymunlar adamı kovaladı
Maymunlar adamı böyle kovaladı.
23.07.2017 19:07:10
Suriye rejimi ateşkese rağmen hava saldırısı düzenledi
Suriye rejimi ateşkese rağmen hava saldırısı düzenledi
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün yapılan ateşkese rağmen Suriye hükümet güçlerinin Guta bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıladı.
23.07.2017 19:06:59
Dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı
Dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir iş yerinde olay çıkaran ve polise de direnen kadın dilenciler güçlükle polis aracına bindirilebildi.
23.07.2017 19:06:52
Karabükspor'dan tek gollü prova
Karabükspor'dan tek gollü prova
İkinci etap kamp çalışmalarını Solvenya'da yaşadığı saha sıkıntısı nedeniyle Avusturya'da sürdüren Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çekya Süper Ligi takımlarında FC Slovacko'yı 1-0 yendi.
23.07.2017 19:06:18
Balık tutma keyfi hüsranla sonuçlandı
Balık tutma keyfi hüsranla sonuçlandı
Yakaladığı balıklar ağ delinince tekrar göle düştü.
23.07.2017 19:06:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da...
İsrail'den son dakika kararı! Mescid-i Aksa'da...
Mısır, 'en büyük' askeri üssü tartışıyor
Mısır, 'en büyük' askeri üssü tartışıyor
'İslam medeniyetinin çocuklarına yakışıyor mu?'
'İslam medeniyetinin çocuklarına yakışıyor mu?'
AB'den mülteci açıklaması: Türkiye bize şantaj yapamaz
AB'den mülteci açıklaması: Türkiye bize şantaj yapamaz
Tarihçilerin kutbu'na ulema kabri
Tarihçilerin kutbu'na ulema kabri
Erdoğan: Harem-i Şerif, İslam aleminin namusudur!
Erdoğan: Harem-i Şerif, İslam aleminin namusudur!
Katar'a siber saldırı Denizli'ye uzandı!
Katar'a siber saldırı Denizli'ye uzandı!
İstanbul'daki kazada 2 polis şehit oldu
İstanbul'daki kazada 2 polis şehit oldu
Binali Yıldırım: İsrail bu yanlıştan dönmeli
Binali Yıldırım: İsrail bu yanlıştan dönmeli
Alman temsilciden 'genel af' iddiası
Alman temsilciden 'genel af' iddiası
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklaması!
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklaması!
İsrail'den Batı Şeria'ya asker sevkiyatı
İsrail'den Batı Şeria'ya asker sevkiyatı
SON YORUMLANANLAR
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları