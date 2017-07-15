15.07.2017 17:33:53

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, FETÖ lideriyle röportaj yaparak bir skandala imza attı.

ABD'nin en çok satan gazetelerinden Wall Street Journal, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde FETÖ lideriyle yaptığı röportajı yayınladı.

Gazete yayınladığı röportajın yayında kullandığı fotoğraflarla da adeta örgütün değirmenine su taşıdı.

TÜRK HALKINA HAKARET

Wall Street Journal gazetesine konuşan Gülen, darbe girişimine hiç karışmadığını savundu.

Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Gülen, Türk halkına da hakaret etti. Gülen, "Türk toplumunun bazı kesimleri düşünme yeteneğini kaybetti” dedi.

Gülen için ‘saygıdeğer' ve ‘saygın' ifadelerini kullanan Wall Street gazetesi Gülen'in ılımlı İslam için önemli bir güç olduğunu savundu.

FETÖ'CÜLERE MESAJLAR

Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor.

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASTI

Ayakkabılarıyla seccadeye basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına aldı.

ŞEHİT KELİMESİNİ KULLANMADI

15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.