14.02.2017 21:52:24

Amerikan Gizli Servis'in başkanı emekliye ayrılıyor

ABD Başkanı ve ailesini korumakla görevli olan Gizli Servis'in Başkanı Joseph Clancy emekliye ayrılacağını açıkladı.

Clancy, yazılı bir açıklama yaparak Gizli Servis'teki iki yıllık görevinin ardından 4 Mart'ta emekliye ayrılacağını duyurdu.



Açıklamada, “4 Mart'tan itibaren emekli olacağım” ifadesini kullanan Clancy, Başkan Donald Trump'la herhangi bir sorun üzerine bu kararı almadığına vurgu yaptı.



Clancy, "Bildiğiniz gibi Trump ve yönetimi bu kurumu ve beni ciddi şekilde desteklemiştir. Onların bu tavrı karşısında bu kararı almak benim için daha da zor oldu.” diye konuştu.



Clancy, göreve Julia Pierson'un istifasının ardından eski Başkan Barack Obama döneminde getirilmişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder