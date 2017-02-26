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27.02.2017 08:00:29
Amerikalı oyuncu Casey Affleck, En İyi Erkek Sinema Sanatçısı Oscarı'nın sahibi oldu
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Eski 8 polis 'FETÖ’den tutuklandı
Sivas'ta 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 8 eski polis tutuklandı.
26.02.2017 22:58:55
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu
Hindistan'ın doğusundaki Bengal Körfezi'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
26.02.2017 22:51:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uysal'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik etti.
26.02.2017 22:41:58
Bankalarda 115 milyon lira bırakıldı
Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.
26.02.2017 22:02:05
Recep Ivedik 5 rekora koşuyor
Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 5, 8 günde 2 milyon 882 bin kişi tarafından izlenerek, 'En İyi İlk Hafta' rekorunu kırdı.
26.02.2017 20:23:34
Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu
Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında yedi yolcu koridorda oturdu, uçuş ekibinin biniş kartlarını elle yazdığı belirlendi.
26.02.2017 20:22:02
Çamlıca Camii'nin Besmelesi Ermeni kuyumcudan
Antalya'da yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşı kuyumcu ustası Şenol Vayvalako, Çamlıca Camii için besmele yazılı tablo hazırladı.
26.02.2017 20:18:15
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
'Hiçbir zaman CHP'li olmadı bizim takım'
Sokakta pompalı tüfekle infaz
Park halindeki 3 araç kundaklandı
TEM'de feci kaza: 2 ölü
Mutfakta lobi savaşı
Kuşadası Körfezi'nin gediklisi fok, uyumak için bu ke
Bahşiş verdiği lokanta çırağını dolandırdı
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