25.07.2017 21:35:00

Amerika'nın 'Silikon Vadisi'ne Nazilli'den rakip; Patlıcan Vadisi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dört kuşaktır süregelen patlıcan oymacılığı işi mahallelinin de ekmek kapısı oldu. Mahalleliye ekmek kapısı olan Karaefe ailesi, yaklaşık 10 yıl önce dönemin Kaymakamı Caner Yıldız tarafından keşfedilen ve 'Amerika'nın Silikon Vadisi varsa Nazilli'nin de Patlıcan Vadisi var' sloganı ile Türkiye'ye tanıtılan Yıldıztepe Mahallesinde oyulan ve kurutulan patlıcanın ünü dört kıtaya yayıldı.



Uzun yaşamın merkezi olan Nazilli'de yetiştirilen ve marka olan ürünler, dünya ülkelerinin mutfaklarında da yerini aldı. ABD'nin teknoloji merkezi 'Silikon Vadisi' gibi artık Nazilli'de de 'Patlıcan Vadisi' var. Dedesi Abdullah Kandak'ın 1960'lı yıllarda ürettikleri taze patlıcanı değerinden satamayınca yeni yöntemler arayışı içerisinde kurutma işlemini keşfetmesinin ardından ailenin 3. kuşak isimleri olan Abdullah ve Turgay Karaefe kardeşlerin girişimcilik ruhu ile marka haline getirdikleri patlıcan kurusunu tüm dünya tanıdı. 'Patlıcan Vadisi' diye bilinen, sadece Yıldıztepe Mahallesi ve doğu-batı yönünde kalan yaklaşık 7 kilometrelik alanda sağlıklı kurutma yapan Karaefe Gıda Ltd.Şti, elde ettiği ürünün büyük bölümünü dört kıtaya ihracat yapıyor. Nazilli'nin kuru sebze işletmeciliğiyle de ün saldığını belirten Turgay Karaefe, "Nazilli'de büyük bir sektör halini alan sebze kurutma işleminde Patlıcan, dolmalık biber, kabak, bamya, fasulye, dolmalık ve kızartmalık domatesle dünya pazarlarında iddialı çıkış yapıyoruz. Çeşitliliğin artmasıyla bu sektörde çalışan kişi sayısının çoğalmasıyla birlikte Nazilli ekonomisi canlandı. İklimi, havası ve bulunduğu konumdan dolayı Nazilli'de 42 çeşit ürün yetişiyor. Böyle kurutma yöntemleriyle de sebzelerimizi dört mevsim yenilebilecek duruma getiriyoruz. Güneşin yardımıyla tamamen doğal yöntemlerle kurutulan sebzelerimizle marka olduk" dedi.



'Patlıcan Vadisi'



Karaefe, yaş patlıcanların kurutulmaya bırakıldığı yerin özel olarak seçildiğini belirterek, "Patlıcanları kuruttuğumuz alanda 7 kilometrelik hava koridoru var. Yani bu alandaki havanın neminin az olması ve denizden gelen esinti patlıcanın kurutulması için bulunmaz bir nimet. 200 metre kuzeyde veya güneyde bu kurutma işlemini yapamazsınız. Dönemin Kaymakamı Caner Yıldız buradaki gizemi çözmek için havayı ölçtürmüş ve bu yüzden buraya onun deyimiyle 'Patlıcan Vadisi' diyoruz" dedi.



En fazla üretim Nazilli'de



Türkiye'de en fazla kuru patlıcan üretimini kendilerinin yaptığını iddia eden Karaefe, ürünlerini iç piyasada İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderdiklerini kaydetti. Karaefe, 3 yıl önce kendi soyadlarıyla marka tescili de yaptırdıklarını da ifade ederek, "Mahallemizde günde ortalama 50-70 ton arası ürün işleniyor. Sezonda ise yaklaşık 20-30 bin ton civarında yaş sebze işlenmektedir. Marka tescili aldıktan sonra özel ambalajlara koyduğumuz ürünler tazeliğini artık daha uzun süre koruyabiliyor" diye konuştu.