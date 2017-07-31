31.07.2017 22:15:56

Amerika'lı skorer Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer gard 25 yaşındaki Sean Armand'ı kadrosuna kattı.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçiren ABD'li skorer gard 25 yaşındaki Sean Armand'ı renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden 1.93 metre boyundaki Sean Armand transferini, İngilizce "Gaziantep Basketbol'a hoş geldin" başlığı ile duyurdu. Armand'ın yeni sezonda yeni takımı ile mücadele edeceği belirtilen duyuruda, "Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki Amerikalı skorer gard bu sezon takımımız için mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.