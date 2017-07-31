31.07.2017 22:47:28

amerika'dan Kuzey Kore'ye gözdağı: Yaptığımız test başarılı

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt olarak gerçekleştirdiği iddia edilen füze savunma testinin başarılı olduğunu açıkladı.



ABD, Alaska'da Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunma (THAAD) adlı balistik füze savunma sistemi testinin başarılı olduğunu açıkladı. Füze testi daha önce planlanmasına rağmen Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) testine karşı bir güç gösterisi olarak nitelendiriliyor.



ABD Füze Savunma Ajansı yöneticisi Korgeneral Sam Greaves, füze testinin "gelişmekte olan tehdidin önüne geçmek" amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.