30.07.2017 12:34:56

Amerika'daki hacı adayları kutsal topraklara Türkiye'den hareket edecek

Hac ibadetini yerine getirmek üzere ABD'nin farklı eyaletlerinden kutsal topraklara gidecek olan 110 hacı adayının 18 Ağustos tarihinde Türkiye'ye hareket edeceği açıklandı.



T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Amerika merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD genelinden bu yıl hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının, 19 Ağustos tarihinde İstanbul'da toplanarak Suudi Arabistan'ın Mekke kentine hareket edecekleri belirtildi. T.C. Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği, Türk Amerikan Diyanet Vakfı ve Diyanet Amerika Merkezi işbirliği ile yürütülen bu yılki hac organizasyonu 110 hacı adayının katılımıyla 18 Ağustos-10 Eylül 2017 tarihleri arasında kutsal topraklarda gerçekleştirileceği belirtildi. ABD'de 2017 hac organizasyonu kapsamında görev alacak olan kafile başkan ve hizmet görevlilerinin Fatih Kanca, Ahmet Babur, İbrahim Yavaş, Ali Aracı olduğu açıklandı.