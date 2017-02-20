20.02.2017 17:14:00

Ameliyathanedeki cihazlar çalındı

Çorum'da bir hastanede safra kesesi ameliyatlarında kullanılan 2 adet teleskop cihazının çalındığı ortaya çıktı.

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Çorum'da bir hastanede safra kesesi ameliyatlarında kullanılan 2 adet teleskop cihazının çalındığı ortaya çıktı.Akıllara durgunluk veren olay, Sungurlu ilçesi Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesinde safra kesesi ameliyatlarında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan iki adet teleskop cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hastaneden 2 hafta önce çalındığı fark edilen teleskop cihazlarını çalanların bulunması için çalışma başlatıldı. Polis tarafından hastanedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.