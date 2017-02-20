20.02.2017 17:14:00
Akıllara durgunluk veren olay, Sungurlu ilçesi Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesinde safra kesesi ameliyatlarında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan iki adet teleskop cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hastaneden 2 hafta önce çalındığı fark edilen teleskop cihazlarını çalanların bulunması için çalışma başlatıldı. Polis tarafından hastanedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ameliyathanedeki cihazlar çalındı
Çorum'da bir hastanede safra kesesi ameliyatlarında kullanılan 2 adet teleskop cihazının çalındığı ortaya çıktı.Çorum'da bir hastanede safra kesesi ameliyatlarında kullanılan 2 adet teleskop cihazının çalındığı ortaya çıktı.
Akıllara durgunluk veren olay, Sungurlu ilçesi Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesinde safra kesesi ameliyatlarında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan iki adet teleskop cihazı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hastaneden 2 hafta önce çalındığı fark edilen teleskop cihazlarını çalanların bulunması için çalışma başlatıldı. Polis tarafından hastanedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.