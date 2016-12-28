28.12.2016 10:27:18

Ameliyat sonrası hayatı karardı

Karaciğer ameliyatı olduktan sonra bir daha ayağa kalkamayan 51 yaşındaki adam yetkililerden yardım istiyor.

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Karaciğer ameliyatı olduktan sonra bir daha ayağa kalkamayan 51 yaşındaki adam yetkililerden yardım istiyor.Niğde'de 13 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası felç kalan 51 yaşındaki 2 çocuk babası Ahmet Akar, doktor heyetinin yüzde 76 iş göremez raporu vermesine rağmen malulen emekli edilmemesine tepki gösterdi. 13 yıldır yürümekte zorluğu çeken Ahmet Akar, evinin içerisinde duvarlara tutunarak yürüyor. Yaşlı adam evden dışarı çıktığında ise bastonla yürüyor. Geçen yıl heyet raporu aldığını ancak malulen emekli olamadığını, bu yıl ise tekrar heyete girdiğini, dosyasının Konya SGK Bölge Müdürlüğüne gönderildiğini ve sonucun gelmediğini söyleyen talihsiz adam yetkililerden yardım istiyor.Ameliyat masasına sağlam yattı, engelli kalktıAmeliyat masasına sağlam yattığını fakat engelli kalktığını iddia eden Akar, "Karaciğerdeki lekelerden dolayı ameliyat masasına sağlam olarak yattım, çürük olarak ameliyattan çıktım. Şimdi yürüyemiyorum evde duvarlara tutunarak yürüyorum" dedi. Ameliyattan sonra ayağa kalkamadığını belirten Akar, başından geçenleri şu şekilde anlattı;"Kayseri'de karaciğerden ameliyata yattım. Benim ameliyat esnasında safra kesemi almışlar. Doktor 'bana senin bir haftalık ömrün kalmış, senin safra kesen dolmuş, tıkanmış' dedi. Safra kesemi almışlar. 15 gün hastanede yattım, beni tepe taklak bir filme aldılar. Filme alınca ameliyat yerimde küçük parazitler çıktı. Doktorlar toplu olarak muayeneye geldiklerinde beni taburcu ettiler. Bu süre sonrasında ben 15 gün sonra iyileşeceğim yere daha kötü bir hal aldım. O zamandan bu zamana kadar da bir iş yapamıyorum. Bir işe girecek olsam 'sen ağır iş yapamazsın' deyip işe almıyorlar. SGK emekli de etmiyor. Doktorun bir tanesi 'sen bu durumda çalışamazsın, engellisin, raporlusun' diyor fakat diğer yandan rapor vermiyor" dedi."Bir doktor sağlam, diğer doktor çalışamaz raporu veriyor"Tek isteğinin malulen emekli olmak olduğunu dile getiren Akar, "Doktorlar bana yüzde 76 rapor verdi. Bu durumda iş yapamazsın diyorlar. Fakat bazı doktorlar da sen çalışırsın diyor, rapora başka bir şeyler yazıyorlar. Bu aldığım rapor doğrultusunda SGK beni emekli etmiyor. Bana devamlı sağlamsın raporu gönderiyorlar. Ben SGK'yı mahkemeye verdim. Buradaki mahkemeyi kazandım. Beni İstanbul 3. Adli Tıp'a gönderdiler. Ben oradaki nöroloji uzmanına anlattım durumu, elimde baston olmadan yürüyemem dedim. Evin içerisinde bile duvarlardan tutunarak yürüyorum. Ama oradaki nöroloji uzmanı bana dedi ki; 'Sen ameliyat esnasında beyinciğe gelen damarda kan pıhtılaşmış. Senin belden aşağısı tutmuyor' cevabını verdi. Fakat rapora geldiğinde sağlam raporu verdi. Karaciğerden ameliyat masasına yattığımda sağlamdım. Fakat ameliyattan çürük olarak çıktım. Şimdi yürüyemiyorum evde duvarlardan tutunarak dolaşabiliyorum. Günlerce evin içerisinden çıkamıyorum. Bir Cuma günleri namaza çıkıyorum. Orada da zaten oturduğum yerden abdest alıp namaz kılıyorum. Yüzde 76 raporum olmasına rağmen SGK beni malulen emekli etmiyor. Yetkililerden tek istediğim malulen emekli olmak" diye konuştu.SGK İl müdürü ziyaret etti ve Ahmet Akar'ı bilgilendirdiEngelli Ahmet Akar'ı yeni TOKİ'de bulunan evinde ziyaret eden SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, malulen emeklilikle ilgili bilgi verdi. Akar'ın dosyasını incelediğini ve malulen emekli olamamasının açıklamasını yaptı. Müdür Aydoğdu burada yaptığı açıklama şunları söyledi:"Vatandaşımızın mevzuata ve genelgelerimize uygun olmayan durumları olduğu için malulen emekliği sürekli reddediliyor. Ahmet Akar ise 2002 yılından beri emekli olmak için sürekli başvuruda bulunuyor ama başvurusu reddediliyor. Şimdi kendisi bizim sevkimiz olmadan herhangi bir hastaneden bir rapor almış, bu raporunda da özürlülük oranı yüzde 76 olarak belirtilmiş. Kendisi de buna istinaden 'niçin ben emekli edilemiyorum' diye sürekli bize başvuruda bulunmuş. Şimdi bize başvuran hastalar burada belirtilen oran yüzde 76 da olsa yüzde 80 de olsa kendisinin rahatsız olan uzvu ile ilgili bir orandır. Bizde maluliyet oranı yüzde 60 da olsa vücudunun tümünde bulunan özürlerin vücuduna oranı yüzde 60 olması gerekiyor. Bu 76'yı biz vücuduna orantıladığımız zaman yüzde 60'ın altına düşüyor. Bu da resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre hesaplanıyor. Konya SGK'da mevcut başvurusu şu an inceleniyor ve oradan gelecek olan sonuca göre bizde sonucu bildireceğiz fakat bu sonucun değişmeyeceğini belirtmek isteriz. Çünkü başvurular aynı sonuç aynı değişen bir durum olmuyor."