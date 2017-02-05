05.02.2017 11:10:34

Ameliyat sonrası hastası ölen doktora soruşturma izni

Zonguldak'ta geçen yıl safra kesesinin alınmasının ardından taburcu edilen 63 yaşındaki Makbule Gülçebi, taburcu olduğu gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Annesini kaybeden acılı evlat Erdem Turan ise, 'Adalet yerini bulsun' dedi.

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Zonguldak'ta geçen yıl safra kesesinin alınmasının ardından taburcu edilen 63 yaşındaki Makbule Gülçebi, taburcu olduğu gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Annesini kaybeden acılı evlat Erdem Turan ise, "Adalet yerini bulsun" dedi.İddiaya göre, Zonguldak'ta yaşayan 63 yaşındaki Makbule Gülçebi, geçen yıl 19 Ocak günü rahatsızlanarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Safra kesesinde taş (kolelitiazis) tanısı konulan Gülçebi, ertesi gün Genel Cerrahi Uzmanı A.E. tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrasında bir olumsuzluk olmadığı gerekçesiyle 22 Ocak 2016 tarihinde de taburcu edildi.Taburcu edildiği gün kızının Kdz. Ereğli ilçesindeki evine önüne gelen Makbule Gülçebi, bir anda rahatsızlandı. Eve götürülen Gülçebi'ye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından 45 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Kalp krizi geçiren Makbule Gülçebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ölümü şüpheli görüldüMakbule Gülçebi'nin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İstanbul 1. Adli Tıp Kurumu, yapılan otopsi sonucunda raporunu açıkladı. Otopsi raporunda, "Olay yeri inceleme bulguları ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün kolesistektomi ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucunda meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.Kurul, rapor sonucuna göre Genel Cerrahi Uzmanı A.E.'nin üzerlerine atılı suçun sübuta erdiğini ifade etti.Validen soruşturma izniAdli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda açıkladığı nedenlerden dolayı Genel Cerrahi Uzmanı doktor hakkında Vali Ali Kaban tarafından soruşturma izni verildi.Zonguldak Valiliği kanalıyla gelen rapor sonrasında böyle bir durumun olduğunu öğrenen 35 yaşındaki oğlu Erdem Turan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Annesinin basit bir safra kesesi ameliyatı sonrası hayatını kaybettiğini söyleyen Turan, "Annem safra kesesinden ameliyat oldu. Ameliyat olduktan iki günü sonra doktor annemi taburcu etti. Annem evde kalp krizi geçirdi ve kusmaya başladı. 112 ekipleri geldi ve 45 dakika kalp masajı yaptılar. Ambulans geldiğinde annem vefat etmişti. İlk önce hastaneye gitti sonra Ankara'ya adli tıpa. Ankara'da ne olduğu anlaşılmayınca İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'da ortaya çıkıyor doktorun hatalı olduğu. Rapor geldikten sonra mahkemeye başvurduk. Soruşturma hala devam ediyor. Soruşturmanın bir sene sürmesi normal değil. Ben de tekrar kendi adıma mahkemeye verdim. Mahkemede dava görülmeye başlanmadı. Dosya savcılıkta hala soruşturma içinde ne zaman karara bağlanır bilmiyorum. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çıkan raporda doktorun hatalı olduğu yazıyor. Doktor hiçbir araştırma yapılmadan taburcu ediliyor. Gerekli cezayı almasını istiyorum. Adalet yerini bulsun" şeklinde tepkisini dile getirdi.