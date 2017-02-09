09.02.2017 12:56:04

Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcular kan kaybediyor

Kadınlar 2.Futbol Ligi'nde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, haftayı 1 puanla tamamlarken, 3.Lig 8.Grup'ta lider olan Diyarbekirspor ise kötü hava koşulları nedeniyle maç yapamadı.

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Kadınlar 2.Futbol Ligi'nde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, haftayı 1 puanla tamamlarken, 3.Lig 8.Grup'ta lider olan Diyarbekirspor ise kötü hava koşulları nedeniyle maç yapamadı.Amed Sportif Faaliyetli kadın futbolcular, deplasmanda Gazikentspor'la 3-3 berabere kalırken, liderlik yarışında büyük bir yara aldı. Diyarbekirspor kadın takımının maçları ise son iki haftadaki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Önceki hafta Batman Karşıyakaspor ile deplasmanda ve geçen hafta kendi sahasında Ağrı Bayazıtspor ile oynaması gereken maçlar ilerleyen tarihlerde oynanacak.