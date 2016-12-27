27.12.2016 14:40:11

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör sorunu çözüldü

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Amed Sportif Faaliyetler, yeni teknik direktörüne kavuştu.

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Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Amed Sportif Faaliyetler, yeni teknik direktörüne kavuştu.Yeşil kırmızılı takım daha önce Menemen Belediyespor'u 2.Lig'e ve Manisaspor'u da TFF 1.Lig'e çıkaran Taner Taşkın ile anlaştı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Geçen sezon Manisasporu şampiyon olarak 1. Lige taşıyan Taner Taşkın hoca ile bugün itibariyle anlaşmış bulunmaktayız. Taraftarlarımıza ve kendisine hayırlı uğurlu olsun" denildi.