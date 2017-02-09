09.02.2017 12:52:12

Amed Sportif Faaliyetler'de şampiyonluk pirimi açıklandı

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve PTT 1. Lige çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetlerde şampiyonluk pirimi belirlendi.

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Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve PTT 1. Lige çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetlerde şampiyonluk pirimi belirlendi.Yeşil kırmızılı beyazlı yönetimin, futbolcu ve teknik heyetin motivasyonunu artırmak için şampiyonluk primini açıkladığı bildirildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden alınan bilgiye göre, yönetim kurulu üyelerinin, futbolcu ve teknik heyetle bir toplantı yaptığı, bu toplantıda da şampiyonluk priminin belirlendiği kaydedildi. Ayrıca yönetimin, açıklanan şampiyonluk priminin özel bir protokol ile futbolculara sunduğu belirtildi.