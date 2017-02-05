05.02.2017 19:07:15

Ambulansta şüpheli ölüm

Ordu'dan Samsun'daki bir hastaneye sevk edilen hastanın, ambulansta ölmesi üzerine ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Ordu'dan Samsun'daki bir hastaneye sevk edilen hastanın, ambulansta ölmesi üzerine ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ordu'nun Gölköy ilçesinde ikamet eden ve uzun zamandır hastalığından dolayı Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan İbrahim Taş (82), ambulansla Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Özel hastanenin doktorları ambulansta hayatını kaybeden İbrahim Taş'ın ölümünü şüpheli buldular ve olay polise ve savcıya haber verildi. İbrahim Taş'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Muammer Ay / İHA)